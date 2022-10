Pic de la charge virale dans les eaux usées à Regina : de nouveaux sous-variants en cause

Selon ces chercheurs, la charge virale dans la ville avait fait un bond significatif au cours de la semaine écoulée et est désormais considérée comme élevée.

Pour le biologiste moléculaire et chercheur de l'Université de Regina, Tzu-Chiao Chao, la forte augmentation de la charge virale dans la ville pourrait être liée à ces nouveaux sous-variants.

Ces sous-variants se répandent rapidement dans de nombreux pays, précise le chercheur.

Il s'agit très probablement des variants de type BQ, car nous savons qu'ils sont déjà présents. Il a également été capable de déplacer le BA.5 dans d'autres régions. Donc, c'est juste une supposition approximative que c'est très probablement ce qui se passe en ce moment , a déclaré M. Chao.

Tzu-Chiao Chao a aussi déclaré qu'il était difficile de prédire si les cas allaient continuer à augmenter ou commencer à se stabiliser.

Il a précisé que les dernières données disponibles ont été recueillies juste avant le long week-end de l'Action de grâce.

Pour lui, compte tenu du niveau de rassemblement qui a eu lieu cette semaine-là, il est préférable d’avoir des données plus récentes avant de faire des prédictions.

La Dre Angela Rasmussen, virologue de l'Université de la Saskatchewan a affirmé que les sous-variants BQ 1.1 et BQ 1.11 sont tous deux considérés comme très infectieux.

Bien que ces nouveaux sous-variants ne semblent pas causer de maladie plus grave chez les personnes à haut risque, Mme Rasmussen estime que les gens auraient tort de baisser la garde.

« On s'attend à un plus grand nombre d'hospitalisations chez les personnes à haut risque et à des maladies plus graves en général cet hiver, en raison de l'arrivée simultanée de nouveaux sous-variants et d'une saison grippale potentiellement difficile. »