Atiqput, un recueil de photographies pour « décoloniser les archives »

Le livre « Atiqput: Inuit Oral History and Project Naming » collige des photographies d’archives d’Inuit des quatre coins du Nord canadien et découle d'un vaste projet d'identification. Cette photographie en noir et blanc montre Joe Ulurksit et sa femme, Gemma, près de Kugluktuk, en 1949.

Photo : Richard Harrington/Bibliothèque et Archives Canada