Le Brésil à la croisée des chemins

Alors que les sondages attribuaient environ 35 % des voix au président sortant, il en a recueilli 43 %. Son résultat a été bien meilleur que prévu dans tous les États.

Aux élections parlementaires qui se tenaient en même temps, les candidats de son parti ont obtenu 99 sièges de députés, soit trois fois plus qu’en 2018. Au Sénat, avec l’aide de ses alliés, il contrôlera la moitié des sièges.

Des hommes politiques controversés, comme l'ex-ministre de la Santé, Eduardo Pazuello, accusé de négligence pour sa gestion de la pandémie, et l'ancien ministre de l'Environnement, Ricardo Salles, objet de plusieurs enquêtes et considéré comme un des responsables de la déforestation accélérée de l’Amazonie, ont été réélus.

Une partisane du président Jair Bolsonaro prend part aux célébrations marquant le 200e anniversaire de l'indépendance du Brésil, à Sao Paulo, le 7 septembre 2022. Photo : Getty Images / MIGUEL SCHINCARIOL

Ces résultats s’expliquent avant tout par le conservatisme de la société brésilienne, observe la sociologue Angela Alonso, professeure à l’Université de Sao Paulo.

On a longtemps estimé que tous les Brésiliens partageaient les mêmes valeurs, note-t-elle. Bolsonaro nous rappelle qu'une partie de la société brésilienne a toujours été moralement conservatrice. Son discours sur la moralité, sur la famille traditionnelle et opposé aux droits des homosexuels, est très attrayant pour certaines personnes.

« Les enjeux de moralité expliquent une partie de son succès. » — Une citation de Angela Alonso, professeure de sociologie à l’Université de Sao Paulo

On a eu tort de penser que l’élection de Bolsonaro en 2018 était une anomalie, soutient Beatriz Rey, chercheuse invitée à l’Université Johns Hopkins et membre du Centre d’études sur le congrès brésilien à l’Université d’État de Rio de Janeiro. On a cru que c'était un vote de rejet du système politique à la suite du scandale du Lava Jato [scandale de corruption à la suite duquel Lula a été emprisonné]. Mais les résultats du premier tour montrent que la droite est là pour longtemps.

Plusieurs partisans de Jair Bolsonaro estiment que l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva devrait être en prison. Photo : Getty Images / MIGUEL SCHINCARIOL

Un certain nombre d’électeurs qui se sont prononcés pour Bolsonaro voulaient avant tout signifier leur rejet du Parti des travailleurs (PT) de Lula, note Mme Rey.

« Le sentiment anti-gauche, et plus particulièrement anti-PT, est très fort. Certains sont prêts à tout pour éviter son retour au pouvoir. » — Une citation de Beatriz Rey, chercheuse au Centre d’études sur le congrès brésilien à l’Université d’État de Rio de Janeiro

En plus de blâmer le PT pour un certain délitement de la société traditionnelle, certains Brésiliens associent le PT à la corruption. On reproche notamment à Lula d'avoir reçu des pots-de-vin en échange de l'attribution de contrats gouvernementaux. Jugé coupable en 2018, il a été condamné à huit ans de prison, mais n’a passé que 18 mois derrière les barreaux après l’annulation de sa sentence pour vice de forme.

Selon ses détracteurs, sa place est en prison.

Il ne faut pas non plus négliger l'importance du classisme, rappelle Angela Alonso. Les électeurs de Bolsonaro se trouvent surtout dans les classes les plus aisées, alors que ceux de Lula sont majoritairement issus des milieux les plus défavorisés.

Où iront les électeurs des tiers partis?

Les électeurs qui ont voté pour les candidats Simone Tebet (centre droit) et Ciro Gomes (centre gauche), arrivés en 3e et 4e place au premier tour, détermineront le gagnant du deuxième tour. À eux deux, ils ont reçu 8,5 millions de votes.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Simone Tebet a donné un appui sans équivoque à Lula et s’est engagée fermement à ses côtés. Ce qui est en jeu est plus grand que chacun d’entre nous, a-t-elle déclaré. Je reconnais son engagement [de Lula] envers la démocratie et la Constitution, ce qui n’est pas le cas du président actuel.

Dans le cas de Ciro Gomes, c'est plutôt son parti qui a appuyé l’ex-président. Le candidat lui-même ne s’est pas clairement prononcé en faveur de Lula.

Par ailleurs, on ne sait pas si les électeurs suivront leurs consignes.

Des programmes aux antipodes

Au cours de ses deux mandats à la tête du pays (2003-2010), Lula a réussi à sortir de la pauvreté des millions de Brésiliens grâce à des programmes comme Bolsa Família et Faim zéro (Fome Zero).

Pendant cette campagne, l’ex-président a insisté sur cet enjeu. Il a promis d’en finir avec la faim, qui a empiré au cours des dernières années et qui afflige maintenant plus de 30 millions de Brésiliens.

Pour M. Bolsonaro la priorité est plutôt de défendre Dieu, la famille, la patrie et la liberté , qui seraient menacés, selon lui, par une éventuelle élection du PT. Il a promis de se battre contre la légalisation des drogues et le droit à l’avortement.

« Le deuxième tour portera sur la religion et sur cette guerre culturelle. La campagne de Bolsonaro mise là-dessus. » — Une citation de Beatriz Rey, chercheuse au Centre d’études sur le congrès brésilien à l’Université d’État de Rio de Janeiro

Luiz Inacio Lula da Silva a rencontré des membres du clergé le 17 octobre, une façon de réfuter les attaques de son adversaire, qui l'accuse de ne pas respecter les institutions religieuses. Photo : Getty Images / NELSON ALMEIDA

Cette semaine, raconte-t-elle, Lula a dû se défendre d’avoir fait un pacte avec le diable après que des groupes favorables au président eurent répandu de fausses informations sur les réseaux sociaux. Il a également dû nier vouloir fermer des églises, comme le répète Jair Bolsonaro.

Le droit de porter des armes à feu est un autre enjeu qui mobilise les partisans de Bolsonaro.

Depuis son arrivée au pouvoir, Jair Bolsonaro a publié plusieurs décrets visant à en faciliter l’accès. Résultat : entre 2018 et 2022, le nombre de personnes autorisées à posséder des armes à feu a augmenté de 473 %, passant de 117 467 à 673 818.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Quelque 4,4 millions d’armes, enregistrées ou pas, sont en circulation dans le pays. Le taux d’homicide par arme à feu y est de 22,3 pour 100 000 habitants (au Canada, il est de 1,79 pour 100 000 habitants).

Le Brésil est un pays très violent, remarque Beatriz Rey. Bolsonaro a pu dire que sa plateforme politique répondait à ce problème, même si ce qu’il propose, c’est simplement de libéraliser l'utilisation des armes à feu. Mais, au moins, il aborde cet enjeu qui préoccupe vraiment les gens, alors que la gauche, elle, n'a fait aucune proposition.

C’est justement le risque de débordements violents qui inquiète bon nombre d’observateurs à l'approche du scrutin.

Des employés préparent des urnes électroniques en prévision du deuxième tour de l'élection présidentielle, à Brasilia, le 19 octobre 2022. Photo : Getty Images / EVARISTO SA

À plusieurs reprises, Jair Bolsonaro a remis en question la fiabilité du système électoral. Il a évoqué la possibilité d’une fraude via les urnes électroniques et a menacé de ne pas reconnaître les résultats si jamais il perdait l’élection. Avec des dizaines de milliers de ses partisans armés, n’y a-t-il pas un risque de dérapage si le PT l’emporte?

Je dirais que la probabilité a diminué, tout simplement à cause du nombre de votes qu’il a obtenus au premier tour, estime Beatriz Rey. Il lui sera difficile de contester les résultats d'un système qui l’a bien servi.

Mais si Bolsonaro lui-même ne remet pas en question ses résultats, ses partisans pourraient tenter de le faire. Déjà, au cours des dernières semaines, plusieurs partisans de Lula et un de Bolsonaro ont été assassinés. Entre les deux candidats, les couteaux ont volé très bas.

« Si Lula gagne, une partie des partisans de Bolsonaro va mal réagir, et il y a tellement d’armes en circulation qu’il pourrait y avoir de la violence dans les rues. » — Une citation de Angela Alonso, professeure de sociologie à l’Université de Sao Paulo

De plus, affirme-t-elle, le président a l’appui de plusieurs militaires à la retraite, partisans déclarés d’une intervention militaire en politique. Il a un soutien armé, c’est certain. Ce qu’on ignore, et c’est la différence avec Trump, c’est quelle sera la réaction de l’armée en tant qu’institution. Trump ne comptait pas sur les autorités militaires, ceux qui auraient pu donner l'ordre aux soldats de descendre dans la rue ou d’aller au Congrès. Mais ici, au Brésil, on ne sait pas comment réagira l’armée.

Trente-sept ans après la fin de la dictature militaire, plusieurs craignent que la page ne soit pas définitivement tournée.