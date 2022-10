Michèle Vinet remporte le Prix du livre d’Ottawa

Publié aux éditions L’Interligne en 2021, Le malaimant est la cinquième publication de l’autrice Michèle Vinet. Le roman dresse le portrait d’Aurel, un jeune homme tourmenté par le passé, l’amour et la page blanche .

Les mots, les phrases, les paragraphes nous captivent tout au long de cette histoire qui est une épopée au rêve, à l’amour, à l’amitié et à l’écriture. On se laisse aisément bercer par cette prose poétique, riche et imagée. Plus qu’un roman, c’est une douce symphonie jouée sur des notes enchanteresses , note le jury des Prix du livre d’Ottawa.

La comédienne et auteure franco-ontarienne Michèle Vinet fait paraître un nouveau livre, « Le Malaimant. Kevin Sweet l'a rencontrée.

Dans la catégorie œuvre de fiction en français , la Franco-Ontarienne a conquis le jury devant trois autres finalistes : Véronique‑Marie Kaye (Marjorie à Montréal, Éditions Prise de parole), Éric Mathieu (Dans la solitude du Terminal 3, La Mèche) et Blaise Ndala (Dans le ventre du Congo, Mémoire d’encrier).

La lauréate remporte une bourse de 7500 $, tandis que chaque finaliste reçoit un montant de 1000 $.

Michèle Vinet est diplômée de l'Université d'Ottawa en lettres françaises et en éducation, avec une spécialisation en français langue seconde. Reconnue en Ontario français pour son implication dans les domaines de l'éducation, du théâtre et du cinéma, elle signe aussi une œuvre littéraire importante. Son roman Jeudi Novembre avait d’ailleurs reçu un accueil favorable en récoltant au passage les prix Trillium et Émile-Ollivier.

Parmi les précédents récipiendaires des Prix du livre d’Ottawa figurent Andrée Christensen, Véronique Sylvain, Monia Mazigh et Pierre‑Luc Landry.