Le bureau de campagne de l’équipe Tory est remarquablement calme. Deux bénévoles s’activent au téléphone pendant que le maire sortant lit le journal. Il n’y a pas de grande effervescence ni de sentiment d’urgence. Et pour cause : le maire sortant de Toronto est donné favori dans tous les sondages.

Ce n’est jamais facile , soutient toutefois John Tory en entrevue. Tous les autres [candidats] sont contre moi.

Toujours est-il que le maire sortant dégage le calme et la confiance. Les dernières semaines de campagne ne semblent pas l’avoir trop fatigué; il essaie même de répondre à quelques questions en français.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des affiches dans le bureau de campagne de John Tory, situé non loin de la station de métro St. Clair Ouest. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

J’essaie de pratiquer mon français avec les journalistes , explique-t-il, visiblement amusé. Mais lorsque vient le temps de défendre son bilan, John Tory repasse rapidement à l’anglais.

Je pense que les citoyens de Toronto veulent de la stabilité et du leadership d’expérience , affirme le politicien. Une pointe discrète à sa trentaine d’adversaires peu connus du grand public – hormis Gil Penalosa, un urbaniste d’origine colombienne qui a réussi à s'imposer comme le principal rival de Tory.

« Qui a assez d’expérience pour faire face aux défis devant nous? » — Une citation de John Tory, candidat à la mairie de Toronto

Pas d’augmentation de taxes, promet Tory

Avec un déficit de près d’un milliard de dollars, Toronto se relève difficilement de la pandémie. À cela s’ajoute une inflation galopante, un marché immobilier en recul, et le spectre d’une récession. Mais alors que les revenus pour la Ville diminuent, John Tory n’a aucune intention d’augmenter les taxes.

Je ne pense pas que les gens pourraient supporter une augmentation de taxes au-delà du niveau de l’inflation, constate le maire sortant. On est en pleine crise du coût de la vie et mon rôle n’est pas d’empirer la situation.

John Tory participe à un événement de campagne avec la communauté somalienne de Toronto. Dans son discours, il promet de s'attaquer à la violence armée, de ne pas augmenter les taxes et de promouvoir la diversité à l'hôtel de ville. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

La plateforme fiscale de John Tory est loin de faire l’unanimité, surtout puisque les taxes foncières des Torontois sont parmi les plus basses de la province. De nombreux citoyens reprochent à l'administration Tory de favoriser les propriétaires aisés au détriment des citoyens qui dépendent davantage des services publics.

Si les gens veulent payer plus de taxes, ils n’ont qu'à voter pour quelqu’un d’autre , rétorque John Tory. Le politicien admet néanmoins que la Ville doit faire mieux pour offrir les services de base à ses résidents, que ce soit la collecte des déchets ou le transport en commun.

« Oui, il y a des problèmes et je ne suis pas satisfait non plus. Nous devons mieux faire et nous allons mieux faire. » — Une citation de John Tory, candidat à la mairie de Toronto

Un maire surpuissant ?

S’il remporte un troisième mandat, John Tory aura plus de latitude pour faire adopter son agenda.

En effet, le gouvernement Ford a récemment donné aux maires de Toronto et d’Ottawa des pouvoirs accrus qui leur donneront notamment un droit de veto pour adopter des règlements qui accéléreraient la construction de nouveaux logements.

Le plan sur l'immobilier de John Tory vise notamment à ajouter des formes de logement plus denses dans plus de quartiers de la ville. Photo : CBC/Evan Mitsui

Si le maire sortant d’Ottawa, Jim Watson, s’est opposé à ces changements, John Tory les a accueillis favorablement.

Ce ne sont pas vraiment des "super" pouvoirs, je ne pense pas que le public remarquera une grande différence à l'hôtel de ville , fait-il valoir, en promettant que son style de leadership ne changera pas.

John Tory admet par ailleurs que ces pouvoirs accrus ne suffiront pas à eux seuls pour régler la crise du logement. Ce qui va régler la crise du logement, c’est plus d’offre et un partenariat entre le secteur privé, les organismes à but non lucratif et tous les gouvernements.

Tory se dit inquiet pour la démocratie

John Tory œuvre en politique depuis des décennies. Avant de succéder à Rob Ford a l’hôtel de ville de Toronto, il était élu provincial et chef du Parti progressiste-conservateur ontarien de 2004 à 2009. Avant cela, il travaillait comme attaché politique pour les conservateurs fédéraux.

John Tory a été élu chef du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario en 2004. Il est vu ici en compagnie de son prédécesseur, Ernie Eves, lors de la transition de la chefferie à Queen's Park. Photo : La Presse canadienne / J.P. MOCZULSKI

S’il est élu le 24 octobre, John Tory – âgé de 68 ans – promet qu’il s’agirait de son dernier mandat. Douze ans, c’est raisonnable, mais c’est assez , affirme-t-il.

Sans le spectre d’une quatrième élection, le politicien de carrière avoue qu’il sera probablement plus à l'aise de faire preuve d’audace et de risquer son capital politique pour assurer son legs. Car John Tory veut à tout prix produire des résultats. Pour lui, c’est l’arme principale pour lutter contre la polarisation et le cynisme de la population.

Nous avons un problème avec le système et la confiance du public [...] Et il faut livrer des résultats pour rebâtir cette confiance , croit John Tory.