Tramway de Gatineau-Ottawa : des résidents veulent rouvrir le débat

Notre préoccupation est par rapport au tracé du tramway , réitère un membre du comité d’urbanisme et de transport collectif pour l’Association du quartier Millar-Hadley, Michel Lefebvre, d’un point de vue environnemental et d'un point de vue sécuritaire .

Le tracé actuel du tramway implique une coupe à blanc d’une douzaine d’arbres, met en lumière le résident, soit un impact considérable sur l’écosystème, la faune, la flore ainsi que pour l’ensemble des résidents qui jouxtent le tracé .

Il souhaite donc que le plan du projet soit revu.

« On parle d'un projet qui est entre 4 et 5 milliards de dollars [...] si on veut faire les choses, il faudrait bien les faire. » — Une citation de Michel Lefebvre, membre du comité d’urbanisme et de transport collectif pour l’Association du quartier Millar-Hadley

Michel Lefebvre s’inquiète d’autant plus qu’un tramway ne réglerait pas vraiment les problèmes de circulation évoqués par la Ville de Gatineau. La Société de transport de l'Outaouais ( STO ) est très peu occupée, malgré la reprise du centre-ville , rappelle-t-il. On se demande s'il y a vraiment un besoin réel a priori.

Alternativement, il propose une autre solution aux problèmes de congestion sur les routes de la région. Cinq milliards de dollars, c’est beaucoup d’argent. À court terme, si l’argent est rendu disponible, ça pourrait être utilisé pour diminuer le coût du transport en commun, de l’autobus , suggère-t-il. Rendre le coût plus abordable, ça pourrait faire en sorte que les gens l’utiliseraient réellement.

Dans un contexte de réchauffement climatique, on a intérêt à faire preuve de sobriété sur le développement des infrastructures , poursuit M. Lefebvre. [La construction] du tramway, c'est quelque chose qui va prendre des années. C’est beaucoup de dépenses énergétiques, ne serait-ce que la construction en soi. [...] Il faut vraiment réfléchir sérieusement avant d’aller de l’avant avec le projet.

Une priorité pour la Ville de Gatineau

Si le projet ne fait pas l’unanimité, il n’en demeure pas moins une priorité pour la mairesse de Gatineau, France Bélisle.

Elle reconnaît toutefois que le plan actuel du tramway mérite potentiellement d’être revu, puisque le gouvernement fédéral ne lui a toujours pas octroyé de financement. Il faut être capable d’être créatif pour se repositionner dans le projet du tramway , a-t-elle fait valoir en point de presse mercredi.

Le projet demeure une priorité pour la mairesse de Gatineau, France Bélisle (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

On doit être capable de se propulser comme ville dans le long terme [mais] on a besoin de trouver des solutions à court terme , ajoute-t-elle.

À l’aube de l’annonce du cabinet du premier ministre François Legault, celle-ci a d’ores et déjà hâte de rencontrer le nouveau ou la nouvelle ministre du Transport pour justement discuter du tramway, pour discuter aussi de solution à court et moyen terme et voir comment on peut être appuyé là-dedans .

« Le tramway, c’est important, c'est essentiel. C’est une vision d'avenir qui nous amène dans 10 [ou] 15 ans. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Bon nombre de fonctionnaires travaillent toujours à domicile, remarque également la mairesse. Très peu d’usagers se servent du réseau de transport en commun. Une situation qui place la STO dans une position critique à ses yeux. Elle aimerait donc que le nouveau ou la nouvelle ministre du Transport s'attaque également aux défis rencontrés par la STO .

Des consultations à venir

De son côté, la STO confie qu’elle demeure optimiste quant à un financement éventuel et qu’elle continue de travailler sur le projet de tramway de Gatineau-Ottawa dans sa forme actuelle .

Le financement du gouvernement fédéral nous permettra de poursuivre avec les étapes d’avant-projet préliminaires qui incluent, entre autres, le lancement de différents appels d’offres pour services professionnels , explique la responsable des affaires publiques à la STO José Lafleur.

José Lafleur est responsable des affaires publiques à la Société de transports de l'Outaouais (archives). Photo : Radio-Canada

Par voie écrite, celle-ci explique que cette étude représente un jalon important de la phase de planification , et que la STO compte toujours mener des consultations publiques avec les acteurs du milieu , soit toutes les parties prenantes situées le long du tracé proposé.

Avec les informations de Rosalie Sinclair