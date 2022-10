De simples astuces peuvent permettre de se chauffer sans se ruiner

Plusieurs Albertains ont été surpris par la hausse abrupte de leurs factures énergétiques l’hiver dernier, et les experts s’attendent à ce que les prix du kilojoule et du kilowatt continuent d’augmenter. Or, il existe plusieurs trucs faciles et non dispendieux pour optimiser l’efficacité énergétique de sa maison durant l’hiver et réduire les factures d’électricité et de gaz naturel, selon des spécialistes.

Environnement et Changement climatique Canada prévoit un hiver avec des températures sous la normale saisonnière, alors comment allier confort et économies dans un tel contexte?

Il y a plusieurs petites choses que l’on peut faire pour garder sa maison énergétiquement efficace en tant que propriétaire , estime Jason Griffin, inspecteur d’habitations chez Twenty20 Home Inspection.

On peut remplacer les calfeutrages des portes et des fenêtres, faire l’entretien de sa chaudière, son chauffe-eau, et s’assurer que nos conduits de ventilation sont propres et libres de débris pour une meilleure circulation de l’air dans toute la maison.

Il existe sur le marché des produits pour sceller les joints des tuyaux de notre chaudière. Des experts indiquent toutefois qu'il ne faut pas appliquer ces adhésifs sur le tuyau d'échappement. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Selon l’inspecteur, le calfeutrage des portes et fenêtres devrait être remplacé tous les cinq ans pour éviter les courants d’air. Il en coûtera une trentaine de dollars par porte, dit-il.

Ces petites dépenses peuvent faire une grande différence. On peut aussi ajuster la plaque de verrouillage de nos portes. Cela permettra à la porte de bien compresser le calfeutrage pour éviter les courants d’air.

Autre truc : sceller les joints des tuyaux de la chaudière à l’aide de ruban adhésif d’aluminium.

Certaines statistiques disent que l’on peut perdre entre 20 à 30 % d’efficacité à cause de fuites d’air à travers ces joints », précise Jason Griffin. « Même si vous n’avez accès qu’aux tuyaux où se trouvent vos installations mécaniques, cela va améliorer l’efficacité de votre chaudière.

Mythes et réalités

Vous avez sûrement déjà entendu parmi les trucs et astuces pour économiser qu’il est préférable de baisser le chauffage quand on quitte la maison ou pendant la nuit. Et bien, c’est un mythe selon Ryan Tutak, directeur général chez Action Furnace.

« Aujourd’hui, les manufacturiers recommandent de régler nos thermostats à une température fixe. [...] L’idée c’est de maintenir la température dans la maison, et non chauffer votre maison. Si vous réglez votre thermostat à 21 degrés, vous voulez passer de 20 à 21 degrés, pas de 16 à 21 degrés. » — Une citation de Ryan Tutak, directeur général, Action Furnace

Il faut aussi changer les filtres de sa chaudière régulièrement durant l’hiver et s’assurer que la chaudière est bien entretenue, estiment Jason Griffin et Ryan Tutak.

C’est une de ces choses que l’on oublie parfois », rappelle le chauffagiste Ryan Tutak. « Changer le filtre [de la chaudière] de façon régulière, chaque mois ou deux, trois mois, va permettre d’améliorer la circulation de l’air dans la maison et ce sera plus facile de maintenir la température.

Les experts recommandent de considérer l'entrée du grenier comme une porte extérieure. Les calfeutrages doivent être changés pour éviter de perdre de la chaleur dans le toit. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Cela est particulièrement important pour les chaudières plus récentes à haute efficacité qui nécessitent une meilleure circulation de l’air pour bien fonctionner selon lui. Et il n’est pas nécessairement idéal d’acheter les meilleurs filtres sur le marché selon les spécialistes.

Plus le filtre est dispendieux, plus il est dense et plus la circulation de l’air est restreinte », explique l’inspecteur Jason Griffin. « Cela ajoute du stress sur votre chaudière.

Les experts recommandent aussi de faire l’entretien de sa chaudière chaque année. Selon les statistiques, un entretien régulier peut réduire votre facture énergétique d’environ 12 % , précise Ryan Tutak.

Cela permet aussi d’éviter les mauvaises surprises en plein hiver.

Et finalement, si la chaudière a été installée avant les années 2000, il est peut-être temps de songer à la remplacer. La plupart de ces chaudières n’étaient efficaces qu’à 80 % quand elles ont été installées , explique Ryan Tutak.