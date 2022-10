L’église Saint-Jean-Baptiste sera évaluée par une firme indépendante

Le comité exécutif de la Ville a autorisé cette semaine le versement d'une subvention de 85 000 $ à l'Institut canadien de Québec. L'organisme a été mandaté afin de donner une nouvelle vocation à l'église emblématique de la rue Saint-Jean, fermée au culte depuis 2015.

L'Institut a réalisé un rapport en 2021 citant un certain nombre d'usages potentiels, notamment touristiques, communautaires et culturels. Le projet Le Carrefour vise la réappropriation de l'église Saint-Jean-Baptiste par la communauté , peut-on lire dans le sommaire. L'idée d'un lieu de diffusion, par exemple, a déjà été évoquée.

L'intérieur de l'église Saint-Jean-Baptiste de Québec Photo : Radio-Canada

On souhaite y créer un pôle de rassemblement dynamique où bâtiment et programmation seront inspirants pour tout résident de la ville de Québec, en plus d'un lieu incontournable à visiter pour les touristes . L'école primaire voisine de l'église figure aussi parmi les partenaires potentiels depuis quelques années.

Aucun détail n'est cependant mentionné sur la forme que prendraient ces volontés.

L'Institut canadien doit d'abord passer par l'étape de l'étude de préfaisabilité dans le but de déterminer si les usages souhaités sont compatibles. La tâche reviendra à la firme Raymond Chabot Grant Thornton en vertu d'un appel d'offres remporté par l'entreprise.

Revenus autonomes

Mélissa Coulombe-Leduc, élue du district de Cap-aux-Diamants et membre du comité exécutif responsable du patrimoine à la Ville, maintient que l'objectif est de prendre possession du bâtiment patrimonial. Actuellement, il appartient toujours à la paroisse, laquelle est cependant prête à céder l'immeuble pour un dollar symbolique.

Selon Mme Coulombe-Leduc, l'étude que réalisera Raymond Chabot Grant Thornton permettra de trouver des façons de générer des revenus autonomes afin d'assurer la pérennité du projet de requalification et de réduire la dépendance aux subventions gouvernementales.

Mélissa Coulombe-Leduc et le maire Bruno Marchand se sont engagés à acheter l'église Saint-Jean-Baptiste et à lui redonner une vocation (archives). Photo : Radio-Canada

On veut préciser pour voir quels usages s'appliquent le plus et quels sont les revenus qu'on peut dégager de ces usages-là , explique-t-elle. Le rapport de Raymond Chabot Grant Thornton, prévu pour début 2023 , servira également à étoffer le dossier de la Ville quand viendra le temps de demander des subventions au gouvernement provincial ou à Ottawa.

En parallèle, la Ville de Québec réalisera son propre carnet de santé de l'édifice classé patrimonial depuis 1991. On veut voir quels travaux sont nécessaires pour la journée où on va se porter acquéreur.

Celui de la paroisse date déjà de quelques années et évaluait les travaux à 12 millions de dollars.

Rappelons que l'Institut canadien, un organisme privé à but non lucratif, est à l'origine du projet de la Maison de la Littérature, installée dans l'ancien temple Wesley, en plein cœur du Vieux-Québec. Le bâtiment appartient à la Ville et l'Institut en assure la gestion ainsi que l'animation.