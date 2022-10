Hockey Canada ne priorise pas la santé de ses joueuses, selon une ex-olympienne

Alors que l’organisation disposait de trois fonds de réserve contenant des centaines de milliers de dollars, on ne lui a versé que 4000 $ pour couvrir les frais de traitements pour un traumatisme au cerveau potentiellement permanent subi en jouant pour l’équipe nationale.

Mme Weatherston dit toujours avoir besoin d'entre 30 000 $ et 40 000 $ par année en soins médicaux qu’elle ne peut pas se permettre de dépenser.

Je n'obtiens pas les soins que je nécessite , estime-t-elle.

Katie Weatherston affirme qu'elle redonnerait sa médaille d'or olympique si cela signifiait retrouver sa santé. Photo : CBC News / Jean-François Benoît

Sa famille et elle trouvent la situation injuste et remettent en question les priorités de Hockey Canada qui a été vivement critiquée ces dernières semaines en raison de son utilisation du Fonds national d’équité (FNE) pour indemniser au montant de plusieurs millions de dollars des victimes d’agressions sexuelles de la part de ses membres.

C’est absolument ahurissant d’apprendre qu’il n’y avait pas d’argent pour moi à l’époque, mais qu’il y avait de l’argent pour ça , dit-elle. Je ne veux pas que cela se reproduise.

Dans un courriel, Hockey Canada a assuré prioriser la sécurité de ses joueurs et que l’organisation possède différentes polices d’assurance et fonds auxquels les joueurs blessés en jouant pour l’équipe nationale peuvent accéder.

La fédération dit également offrir une fiducie de prestations de santé, qui permet de couvrir des frais médicaux et dentaires non assurables allant jusqu’à un maximum 5000 $.

Cependant, Hockey Canada a révélé en septembre que plus de 65 % des cotisations d'assurance des joueurs sont versées au fonds d'urgence de l'organisation.

16 ans de douleur

Mme Weatherston dit vivre depuis plus de 16 ans avec de nombreux symptômes, tels des maux de tête et de l’épuisement chronique. Quatre incidents survenus de 2005 à 2008, impliquant tous sa tête, en seraient à l’origine.

La goutte de trop a été une chute lors d’un match amical en 2008, durant laquelle sa tête n’a même pas frappé la glace.

J’ai senti mon cerveau être secoué dans mon crâne et je savais que j’étais dans le pétrin , se souvient-elle. Elle s’était déjà rendue à l’urgence par le passé avec des symptômes de nausées et de douleurs dans le cou et la colonne vertébrale.

« Je donnerais ma médaille d'or olympique si cela signifiait retrouver ma santé. » — Une citation de Kate Weatherston, ex-olympienne en hockey féminin

Un rapport de blessure de Hockey Canada, datant de 2012, obtenu par CBC démontre qu’en raison des nombreuses commotions cérébrales subies durant cette période, elle est atteinte d'un syndrome de post-commotion potentiellement permanent.

La médaillée d'or Katie Weatherston est aujourd'hui entraîneuse à temps partiel, agente immobilière et conférencière motivatrice qui vise à accroître la sensibilisation aux effets des commotions cérébrales. Photo : (CBC News) / Ashley Burke

C’est après cet épisode qu’elle a mis fin à sa carrière, malgré le fait qu’elle espérait récupérer et rejoindre l’équipe olympique.

Trop tard pour une poursuite

À ce jour, elle dit devoir débourser 15 000 $ de sa poche annuellement afin d’obtenir des traitements d’un chiropraticien et d’un physiothérapeute.

Pour économiser, elle s’assure elle-même de ses traitements d’acupuncture, de massothérapie et de thérapie par ventouses.

Mme Weatherston n’a jamais intenté de poursuite ni déposé une réclamation d'assurance par peur de se mettre Hockey Canada à dos.

De plus, le responsable de la gestion des risques à l’époque, Glen McCurdie, lui avait indiqué qu’elle ne se qualifierait probablement pas pour une nouvelle police de décès ou de mutilation accidentelle comprenant un volet sur les traumatismes au cerveau.

L’avocat spécialisé en blessures, Brian Cameron, conclut que bien que la situation soit injuste , il est trop tard pour recourir à la justice.

La réalité c’est que si elle avait poursuivi à temps, Hockey Canada est assurée. Elle a attendu trop longtemps et maintenant elle est dans un scénario où elle risque de devoir gérer ses problèmes pour le reste de sa vie , croit-il.

Couverture décevante

Rejoint en juin 2014 par Mme Weatherston, qui cherchait de l’aide additionnelle, le gestionnaire des assurances de Hockey Canada à l’époque, Todd Jackson, lui a partagé qu’elle avait déjà reçu 6000 $ pour l’incident survenu en 2005.

Il lui a donc offert 4000 $ de plus.

Jacqueline Small, une avocate et ancienne athlète de haut niveau, trouve décevant que la police d’assurance de Hockey Canada ne couvre que 5000 $ en frais, alors que la plupart des blessures sérieuses nécessitent des années de traitement et de réhabilitation.

Nos joueuses de l’équipe nationale se dévouent au hockey et au pays qu’elles représentent , affirme-t-elle. Nous serions portés à croire qu’elles ont suffisamment d’appui financier pour retrouver la forme, compte tenu de leurs sacrifices.

Glen McCurdie et Todd Jackson ont été invités à commenter le dossier, mais les demandes envoyées à Hockey Canada sont demeurées sans réponses.

Glen McCurdie, ancien vice-président des assurances et de la gestion des risques, à Hockey Canada Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

À savoir s'il aurait pu utiliser le FNE pour aider Mme Weatherston, Hockey Canada a répondu qu'il préfère ne pas commenter des dossiers individuels par respect pour la confidentialité et la vie privée de l’individu.

Nous sommes désolés d’entendre les préoccupations de Mme Weatherston au sujet de ses blessures. S’il y a de nouvelles informations au sujet de sa santé, nous l’encourageons - comme tout autre membre de Hockey Canada - à nous contacter , peut-on lire dans la réponse.

Hockey Canada indique que son assureur sera chargé de déterminer son droit à une couverture.

D’après les informations d’Ashley Burke, de CBC