Le Firehall Arts Centre : un incubateur culturel depuis 40  ans

L'établissement, qui célèbre son 40e anniversaire cette année, est né d’un besoin criant dans les années 80 d’espaces de production et de diffusion accessibles et abordables pour les compagnies de théâtre.

Norman Young, professeur et historien de théâtre, et Mike Francis, alors président du conseil d'administration de la compagnie de théâtre Vancouver Playhouse, seront les premiers à mettre de l'avant cette idée de transformer une caserne de pompiers située dans le Downtown Eastside en une maison de théâtre.

La directrice générale et artistique Donna Spencer est en poste depuis l'ouverture du Firehall Arts Centre il y a 40 ans. Photo : Fournie par Firehall Arts Centre

La responsabilité de mettre sur pied le projet sera quant à elle confiée à la metteuse en scène Donna Spencer, actuelle directrice générale et artistique du Firehall.

« J'ai accepté le projet en me disant que c'est un espace merveilleux pour la communauté, mais je ne pensais jamais être encore ici 40 ans plus tard! » — Une citation de Donna Spencer, fondatrice et directrice générale et artistique du Firehall Arts Center

L'ancienne caserne de pompiers érigée en 1906 était vouée à la démolition pour laisser la place à des espaces de stationnement. Le projet permettra de sauver et de transformer l'édifice en salle de spectacles avec des bureaux et une salle de répétitions.

Un espace pour les petites productions

Les fauteuils et la régie du centre Firehall Photo : Fournie par Firehall Arts Centre

Les compagnies Axis Theatre, Touchstone Theatre et le théâtre La Seizième y ont élu domicile.

La troupe de théâtre La Seizième sera d’ailleurs l'une des premières à loger ses bureaux au Firehall. Cette transition permettra à la compagnie de théâtre d’offrir sa première production professionnelle en mars 1982.

L'équipe du théâtre La Seizième s'installe dans ses nouveaux locaux au Firehall Arts Centre. Deux reportages réalisés en 1981 et 1982. Photo : Radio-Canada / Archives

Le Firehall s'est donné le mandat dès le départ de faire place à une programmation innovante, multidisciplinaire et qui ferait entendre une diversité de voix.

J'ai eu l’occasion de travailler avec un très grand nombre d’artistes talentueux et de lancer des projets qui profiteraient à la communauté, aux artistes et au public , souligne Donna Spencer.

Dès ses débuts, la salle du Firehall a permis de présenter des productions de petite envergure, des œuvres parfois plus expérimentales rejoignant un petit auditoire, qu’on ne pouvait produire, faute de budget, dans les autres plus grandes salles de la ville.

Le personnel du théâtre Firehall à Vancouver au début des années 80. Photo : Fournie par Firehall Arts Centre

Avec ses 175 places et sa salle de répétitions, le théâtre du Firehall venait combler une niche encore inoccupée par les autres salles de spectacle.

Le talent canadien à l'avant-plan

Avec un souci de favoriser le talent de la côte ouest et du reste du Canada, le Firehall Arts Centre a produit en 40 ans de nombreux spectacles, dont plus de 90 mettant de l'avant des textes d'auteurs canadiens.

La pièce Les fées ont soif de Denise Boucher, par exemple, qui a fait scandale en 1978, n’a été présentée qu’une seule fois en anglais par une compagnie professionnelle, et c’est le Firehall Arts Center qui l’avait produite en 1985.

Circulation, la première création du metteur en scène et comédien Robert Lepage, a aussi été présentée dans ce théâtre. Le théâtre La Seizième, lui, y présentera ses productions au moins jusqu’en 1986.

C’est à Donna Spencer qu’on doit ces choix artistiques. En plus de signer des dizaines de mises en scène, elle transforme le lieu en un incubateur pour la création théâtrale, mais aussi pour la danse.

Soutien pour les artistes

La salle de répétitions du centre Firehall Photo : Fournie par Firehall Arts Centre

Le Firehall encadre les créateurs des spectacles qu'il produit et leur offre des services de publicité, d’administration et surtout un œil critique, souligne Noam Gagnon, danseur et chorégrapĥe fondateur de la compagnie Holy Body Tattoo et directeur artistique de la compagnie de danse Vision Impure.

On a besoin de gens comme ça dans le théâtre, dans les arts, surtout dans les éléments de présentation qui sont pas justes pour aller chercher des pièces, juste pour aller faire des sous. [Il faut] prendre des risques, et trouver un auditoire.

Ce dernier se dit particulièrement reconnaissant envers Donna Spencer dont l'écoute et l'ouverture auront été déterminantes dans la carrière du danseur.

Noam Gagnon a présenté et créé de nombreux spectacles au Firehall dès les années 80, dont White Riot, une production retravaillée et présentée 20 ans plus tard au Centre national des Arts à Ottawa et avec laquelle il a parcouru le monde.

Donna Spencer continue pour sa part sur sa lancée et propose cette saison neuf productions et présentations de textes canadiens qui explorent les thèmes de la réconciliation, l'identité, le racisme et la famille.

Le festival Dancing on the Edge y sera présenté pour une 34e fois du 7 au 16 juillet 2023.