François Legault a-t-il nourri l’anxiété dans la population à Rouyn-Noranda?

« Est-ce que le 15 nanogrammes, c’est suffisant? Est-ce que la Fonderie devrait fermer ou pas? Je n’ai pas les connaissances nécessaires pour prendre la décision. Je n’ai pas la capacité d’évaluer les risques non plus à moyen, court et long terme », lance la Rouynorandienne Suzanne Boisvert.

Ses deux filles ont participé à l’étude de biosurveillance sur des enfants, dont les résultats sont parus en 2019. Le taux d'arsenic dans leur organisme était de 3 à 4 fois plus élevé que la moyenne perçue dans le groupe témoin, dont les participants provenaient d’Amos, une ville située à une centaine de kilomètres.

Mais même si la qualité de l’air de Rouyn-Noranda l’inquiète et lui fait vivre un stress considérable, elle ne souhaite pas pour autant que la Fonderie Horne mette la clé sous la porte. Elle veut encore moins porter le sort de l’entreprise sur ses épaules, comme l’a laissé entendre le premier ministre pendant la campagne.

La citoyenne de Rouyn-Noranda Suzanne Boisvert Photo : Radio-Canada

« Il doit y avoir un leadership social pour soutenir la population, pour éviter qu’on se déchire comme [comme c’est le cas] actuellement. » — Une citation de Suzanne Boisvert

Les propos de François Legault préoccupent la Ville de Rouyn-Noranda au point où celle-ci en fait état dans son mémoire déposé dans le cadre de la consultation publique sur le projet de renouvellement de l’autorisation ministérielle de la Fonderie Horne.

Soumettre la population à un référendum sur l’avenir de la Fonderie viendrait diviser et exacerber davantage les tensions et la fracture sociale. Des efforts devront être fournis pendant plusieurs années pour rebâtir les ponts et assurer le bien-être et la paix sociale , peut-on lire.

En entrevue, la mairesse Diane Dallaire a dit s’en remettre à Québec. Ça incombe au gouvernement de fixer des normes, de les faire respecter. Ce n'est pas à la population , soutient-elle.

Pour la psychologue et professeure agrégée au Département de psychoéducation et travail social de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Georgia Vrakas, il y a un bon moment que le premier ministre François Legault aurait dû faire preuve de leadership et d’empathie. Surtout dans un contexte anxiogène tel que celui généré par l’avenir incertain de la Fonderie Horne, selon l’experte.

Le problème, c’est que lorsque M. Legault a lancé l'idée d’un référendum et a dit que c’était à la population de se prononcer, il a mis la responsabilité sur les citoyens , estime-t-elle.

Celle qui se spécialise entre autres dans les questions reliées à la prévention et la promotion de la santé mentale en milieu communautaire juge qu’une position plus claire du gouvernement doit être communiquée, et ce, rapidement.

Georgia Vrakas, psychologue et professeure à l'UQTR Photo : Radio-Canada

Elle compare la situation à celle de la pandémie, où François Legault a pourtant été amené à prendre de nombreuses et difficiles décisions dans un court laps de temps, une façon de rassurer la population, plutôt que l’inverse.

« Les gens vivent dans l'incertitude. L’incertitude, c'est gros, ce n'est pas rien. Ça augmente l'anxiété, parce qu’on ne sait pas à quoi s'attendre. » — Une citation de Georgia Vrakas, psychologue et professeure agrégée à l’UQTR

Suzanne Boisvert mentionne que c’est justement cette incertitude qui est parmi les plus difficiles à vivre. Tout ce que ça demande comme énergie de s’informer, de s’impliquer, à faire valoir nos opinions ou nos droits. Ça aussi, c’est exigeant , relate la citoyenne.

Georgia Vrakas estime qu’une décision officielle – peu importe la réaction qu’elle engendrera – permettrait aux citoyens d’aller de l’avant. C’est aussi, selon elle, ce qui permettrait aux autorités concernées de déclencher plus tôt que tard une offensive pour offrir du soutien et des outils d’aide psychosociale à la population.

Différents professionnels de la santé mentale qui pratiquent à Rouyn-Noranda nous ont fait savoir que le sujet de la qualité de l’air était de plus en plus abordé par certains patients, notamment lors de rencontres en psychothérapie.

Le 30 septembre dernier, le directeur national de santé publique (DNSP), le Dr Luc Boileau, affirmait d’ailleurs sur les ondes d'ICI Première, que le principal problème actuellement à Rouyn-Noranda, ce ne sont pas les émissions; c’est l’anxiété dans la population .

Appelé à préciser sa pensée, le Dr Boileau a décliné notre demande d’entrevue.

Aucune aide psychosociale pour la population

Si les émissions de polluants font l’objet de discussions depuis plusieurs années, le débat entourant les répercussions des activités de la Fonderie Horne sur la qualité de l’air a pris un tournant en mai dernier et ne s’estompe pas depuis. Il a dépassé les frontières de la région, en plus d’avoir fait partie des enjeux majeurs de la dernière campagne électorale provinciale. À Rouyn-Noranda, le sujet a divisé et créé des tensions dans la population.

Quelques manifestations ont eu lieu depuis mai dernier à Rouyn-Noranda en lien avec les révélations sur la qualité de l'air. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Ça été très, très difficile. J’avais l’impression d’être trop fâchée. Je m’en voulais d’être trop fâchée. Je ne me sentais plus en sécurité à la maison, je lisais les nouvelles et ça me déprimait , se souvient Maude Letendre, qui a quitté Rouyn-Noranda en 2020 avec son conjoint et ses enfants à la suite de l’étude de biosurveillance.

Elle n’est d’ailleurs pas la seule à être partie de la capitale du cuivre en raison de craintes liées aux émissions de nombreux polluants dans l’air.

« J’en suis venue au point où je suis tombée en dépression et je savais qu’il fallait que je parte pour ma santé mentale, car ça ne changerait pas assez vite pour moi. » — Une citation de Maude Letendre, ancienne citoyenne de Rouyn-Noranda

Emmanuelle Bouchard-Bastien est l’autrice d’un document de travail publié en juillet dernier par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) qui a été produit à la demande des autorités régionales et nationales de santé publique afin de tenir compte des dimensions psychologiques et sociales d’une possible fermeture de la fonderie.

Elle met notamment en lumière que la seule idée d’un éventuel arrêt des opérations – ou de sa continuité – peut avoir un effet sur le tissu social d’une population.

Par courriel, elle souligne que dans le cas où les instances tranchaient pour garder l’entreprise ouverte, ces dernières devraient assurer une communication transparente et fréquente des activités de l’entreprise [...], un incontournable pour diminuer les inquiétudes et le sentiment d’impuissance qui peuvent être vécus par certains citoyens .

Toujours par écrit, l’experte de l’INSPQ soutient qu’à l’inverse, c’est-à-dire si la Fonderie Horne cessait ses activités, les autorités locales devraient [planifier] et [anticiper] des changements pour atténuer les effets psychosociaux négatifs dans la communauté.

« L’incertitude quant à l’avenir d’une entreprise d’envergure est associée à des clivages sociaux et des conflits, ainsi que des inquiétudes, du stress et un sentiment d’impuissance. » — Une citation de Emmanuelle Bouchard-Bastien

Pour l’instant, aucune mesure spécifique n’a été annoncée pour soutenir les citoyens de la ville. D’ailleurs, aucun mécanisme lié à la santé psychologique n’est nommé dans le récent avis de la Direction de santé publique (DSPu) régionale, publié le 15 octobre  (Nouvelle fenêtre) .

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

C'est sûr qu'on parle beaucoup de santé physique, mais on a adressé [lors de] diverses rencontres le côté psychologique, l’anxiété [vécue par] nos gens , assure la mairesse Diane Dallaire, qui dit attendre patiemment des réponses en ce sens.

« Les gens de la santé publique étaient conscients de l'anxiété que ça peut créer. On nous a assuré que des mesures [seraient proposées]. » — Une citation de Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Selon la mairesse, des actions dites personnalisées pourraient être mises en œuvre, précisément pour les habitants du quartier Notre-Dame, mais elle dit vouloir attendre les recommandations officielles de la santé publique avant de parler d’autres solutions envisagées. Est-ce que ça peut être des incitatifs plus grands [pour attirer la main-d'œuvre en santé mentale], pour soutenir une population qui a été mise à mal? Peut-être. Tout ça reste à préciser.

À cet effet, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a indiqué que rien n’était dans les cartons de la Direction générale de la santé publique (DGSP) à l’heure actuelle.

La DSPu de l’Abitibi-Témiscamingue prévoit des actions pour répondre à ce besoin de la population et [la DGSP] les soutiendra au besoin , a répondu par courriel la porte-parole du ministère, Marjorie Larouche.

À cela, la DSPu a dit préparer une foire aux questions afin de continuer à répondre aux préoccupations des citoyens.

Peu importe la décision, le gouvernement doit soutenir

Même si elle se dit malgré tout confiante en l’avenir de Rouyn-Noranda , la mairesse Diane Dallaire confie qu’elle ne reste pas insensible à ce que vivent les citoyens de sa ville depuis quelques mois. Entre autres quand le premier ministre rejette sur eux une responsabilité décisionnelle qui revient au gouvernement Legault. Une idée partagée par des médecins du secteur.

François Legault lors d'un point de presse en compagnie de Daniel Bernard, nouveau député de la circonscription de Rouyn-Noranda–Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Mathieu Potvin

De l’importance, soutient la mairesse Dallaire, que l’État offre les moyens nécessaires pour guider la population de Rouyn-Noranda vers du soutien psychosocial plutôt que d’alimenter l’incertitude.

« Ce que je dis depuis le début, c'est que c’est un peu comme si Rouyn-Noranda avait vécu un sinistre. Comme une inondation ou un ouragan. La réputation de Rouyn-Noranda a été mise à mal, les gens ont vécu de l'anxiété. Il faut corriger ça. » — Une citation de Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Si elle concède que l'accès aux services en santé mentale est difficile partout au Québec, elle soutient que Rouyn-Noranda a des besoins particuliers et a donc besoin d'actions particulières .

En ce sens, la psychologue et professeure Georgia Vrakas propose l’idée que le gouvernement rembourse les services d’aide psychosociale au privé, dans le contexte où le réseau public peine à répondre à la demande.

Peu importe ce qu’il adviendra des activités de la Fonderie Horne, il est primordial, selon Emmanuelle Bouchard-Bastien, de plancher le plus tôt possible sur des initiatives psychosociales bénéfiques où les citoyens peuvent avoir un rôle plus participatif que passif.

Elle cite notamment la possibilité de créer un espace de dialogue, où toutes les parties prenantes peuvent s’exprimer, ce qui favorise l’exploration en commun des options et l’expression des opinions, des préoccupations et des préférences .

Car Rouyn-Noranda pourrait survivre à la fermeture de sa fonderie, puisqu’elle ne se compare pas à d’autres villes mono-industrielles. Mais il n’en reste pas moins qu’elle aurait à encaisser un coup dur quant à sa diversité économique et, surtout, à son identité. Sans compter l’exode de familles qui pourrait s’ensuivre.

Si j’avais su tout ça en 2008, je ne me serais jamais installée à Rouyn-Noranda. Même si je suis partie, elle est encore là, la culpabilité envers mes enfants , admet Maude Letendre, qui vit maintenant à des milliers de kilomètres de la ville minière.

Pour sa part, après avoir quitté le Témiscamingue pour des raisons de santé, Suzanne Boisvert jongle à nouveau avec l’idée de se déraciner.