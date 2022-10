Déclarer sa grossesse en ligne pour être prise en charge rapidement

Les futures mères du Bas-Saint-Laurent n’auront plus besoin d’une consultation médicale pour déclarer leur grossesse lorsqu'elles veulent le faire. Elles peuvent désormais compléter un formulaire en ligne.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a présenté le nouveau service mercredi.

Le formulaire électronique, disponible en 11 langues, vise à offrir le plus rapidement possible les services de suivi et d’accompagnement aux nouvelles femmes enceintes.

Les femmes ont accès directement à l’inscription, dès le test de grossesse, elles peuvent s’inscrire sur la plateforme , dit Josiane Rioux, la travailleuse sociale qui reçoit les demandes de la plateforme. Ce système permet aussi, selon elle, de prioriser les demandes en fonction des besoins des femmes.

L'objectif est de faciliter et d'offrir rapidement la prise en charge des femmes enceintes qui n’ont pas de médecin de famille, tant au niveau médical que psychosocial , lit-on dans le communiqué du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Sur les 1600 grossesses enregistrées annuellement au Bas-Saint-Laurent, 12 % ne sont pas l’objet d’un suivi adéquat dès le premier trimestre, écrit le CISSS . Le Bas-Saint-Laurent figure toutefois en dessous de la moyenne québécoise qui est de 25 %.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent va aussi publiciser cette nouvelle plateforme dans des endroits propices à être fréquentés par les femmes enceintes, comme les pharmacies et les cliniques médicales.

Le formulaire de déclaration de grossesse se trouve sur Quebec.ca/magrossesse  (Nouvelle fenêtre) .

Il demeure toujours possible pour les futures mères qui n’ont pas accès à internet de faire leur déclaration de grossesse par téléphone au 1-888-851-4596.