Rouyn-Noranda dépose son mémoire : « Il n’appartient pas à la population de décider »

La Ville fait une vingtaine de recommandations au gouvernement du Québec, notamment l’ajout de stations d'échantillonnage, la création d’un comité de vigie indépendant et la mise en place d’un fonds de relance pour augmenter l’attractivité de Rouyn-Noranda

Crise de confiance

D’entrée de jeu, la Ville fait valoir qu' il n’appartient aucunement à la population de Rouyn-Noranda de décider des règles qui doivent être fixées. Remettre cette responsabilité entre les mains de citoyens et citoyennes est inacceptable.

Lors de son passage à Rouyn-Noranda à la fin du mois de septembre, le premier ministre François Legault alors en élections, n'écartait pas la tenue d'un référendum sur le maintien ou la fermeture de l'usine.

Le mémoire d'une trentaine de page de la Ville de Rouyn-Noranda fait état d’une importante fracture sociale au sein de la population.

« La population étant déjà en crise de confiance envers les institutions, leur demander de se prononcer sur un plan provenant de l'industrie elle-même est un peu dérisoire sans oublier la complexité et la difficulté de compréhension qu’implique l’interprétation des données et de l’information transmise pour soutenir la population dans la complétion du sondage. » — Une citation de Extrait du mémoire de la Ville de Rouyn-Noranda

La Ville estime qu’il est primordial de rétablir la confiance du public envers les institutions, notamment en octroyant des ressources supplémentaires à la santé publique régionale et au ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC).

Les déclarations du premier ministre qui traduisent davantage les enjeux économiques et de faisabilité de l’entreprise, l’absence de plan clair de la part du MELCC et le manque de communication de la Fonderie et de son propriétaire contribuent à mettre en danger la confiance du public envers le gouvernement et ses institutions , écrit la Ville.

Vers l’atteinte des normes provinciales

La Ville de Rouyn-Noranda demande à ce que la prochaine autorisation ministérielle soit plus sévère que ce qui est prévu en ce moment, soit l’atteinte de 15 nanogrammes par mètre cube dans l’air (ng/m3) en 2027.

Ce serait une grave erreur de répéter l’histoire avec une autorisation ministérielle qui se pencherait uniquement sur des cibles quant aux émissions d’arsenic dans l’air, peut-on lire. La nouvelle attestation devra viser de nouvelles mesures beaucoup plus larges, tant en termes de contaminants dans l’air, que de contamination des écosystèmes et de protection de la santé de la population. Si l’entreprise ne propose pas mieux, le conseil s’attend à ce que le gouvernement l’exige.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire a souligné à quelques reprises que le plan de l'entreprise n'est pas suffisant. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La Ville recommande entre autres l’ajout de stations d'échantillonnage, l’ajout d’un détecteur de particules fines et le respect de normes journalières d’émissions de contaminants dans l’air.

Elle croit aussi que la création d’une zone de transition plus grande à proximité de la Fonderie doit être étudiée.

Attractivité de Rouyn-Noranda

Depuis plusieurs mois, l’image, la réputation et le pouvoir de rétention et d’attractivité de notre Ville ont été mis à mal. La Ville craint que tout le temps, l’argent et le cœur des gens d’ici investis à promouvoir la beauté et la vitalité du milieu soient à rebâtir. C’est plus d’une trentaine d’années d’efforts concertés qui se sont effondrés , indiquent les représentants de la Ville.

Ils réclament donc la mise sur pied d’un fonds de relance pour favoriser l’attractivité.

La Ville souhaite aussi que le gouvernement du Québec mette sur pied son projet de zone d’innovation minière (ZIM), qui permettrait selon elle de regrouper des chercheurs et des experts pour trouver des solutions dans ce dossier.