Peu de succès pour le sondage de l’ACFO Ottawa auprès des candidats aux élections

Catherine McKenney, Mark Sutcliffe, Param Singh, Mike Maguire et Ade Olumide sont les seuls candidats à la succession de Jim Watson à avoir pris le temps de répondre à l’ ACFO Ottawa.

Les deux favoris de la course n’ont pas répondu par écrit, mais dans un message vidéo en français.

Catherine McKenney se présente à la mairie d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Trevor Pritchard

Catherine McKenney y promet d’ évaluer l’accès aux services municipaux en français pour déterminer de nous assurer où sont les besoins .

Nous devrions [nous] assurer que les services comme les loisirs et le 311 soient accessibles en français.

Mark Sutcliffe s’engage, pour sa part, à améliorer les services aux résidents et aux aînés francophones.

Souvent les familles francophones s’enregistrent pour des programmes qui sont pleins très rapidement ou annulés dans leur quartier. [...] Deuxièmement, le service 311 [...], il faut qu’on améliore ce service. [...] Et troisièmement, [je veux améliorer] les services associés de la Ville, comme Hydro Ottawa. [...] Souvent leurs communications ne sont pas en français et en anglais, on doit donc faire mieux.

Mark Sutcliffe, candidat à la mairie d'Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

Le candidat promet également de maintenir et d’améliorer la programmation francophone et la culture francophone à Ottawa et de renforcer les politiques de bilinguisme à l’Hôtel de Ville.

Je pense que c’est très important que le maire d’Ottawa puisse parler avec les résidents d’Ottawa dans leur langue officielle et c’est très important pour moi qu’Ottawa continue à être une ville bilingue , ajoute-t-il.

Si Param Singh et Ade Olumide s’engagent également pour améliorer les services en français, le candidat Mike Maguire se distingue par ses réponses.

Interrogé sur les actions nécessaires pour promouvoir le caractère bilingue de la ville, il estime que le français est largement offert à Ottawa .

Pour le moment, je ne vois pas d'efforts supplémentaires car nous sommes au milieu de problèmes beaucoup plus graves , écrit-il dans sa réponse au sondage.

Il souligne toutefois qu’offrir des services en français et en anglais est logique.

L’importance de sensibiliser le futur conseil

Malgré un taux de réponse plutôt décevant, le président de l’ ACFO Ottawa, Éric Barrette, se montre compréhensif.

Plusieurs de ces candidats reçoivent une dizaine, une vingtaine de sondages de la sorte de divers organismes donc des fois, c’est difficile de faire en sorte que le sondage de l’ ACFO ressorte du lot , a-t-il concédé, mercredi matin, en entrevue à l’émission Les matins d’ici.

Le président de l’Association des communautés francophones d’Ottawa, Éric Barrette (archives) Photo : Radio-Canada

C’est d’ailleurs la raison invoquée par l’équipe de Bob Chiarelli pour expliquer son absence de participation au sondage.

Dans un courriel à Radio-Canada mercredi, l’équipe de l’ancien maire d’Ottawa et ancien ministre provincial indique recevoir des centaines de courriels, sondages et questionnaires , mais insiste que M. Chiarelli a toujours été un allié de la communauté francophone.

Mais c’est certain qu’on quitte un conseil municipal où on avait quand même plusieurs alliés autour de la table et pour nous, c’est important de développer les ponts avec ce nouveau conseil au lendemain de l’élection pour voir qui sont les alliés de la francophonie , insiste M. Barrette.

« Ce sondage-là se voulait un exercice pour mettre de l’avant les candidats qui ont cette ouverture pour le dossier de la francophonie dans leur quartier. Mais on n’a pas reçu beaucoup de réponses parmi les candidats qui se présentent. » — Une citation de Éric Barrette, président de l’ ACFO Ottawa

Des réponses reçues, M. Barrette retient celles relatives au bilinguisme officiel de la Ville.

Dans la plateforme de la majorité des candidats, on ramène cet enjeu-là. Ottawa est officiellement une ville bilingue depuis 2017, cela dit il y a quand même plusieurs lacunes au niveau de la réelle portée de cette officialisation , dit-il.

Il note aussi l’engagement d’améliorer les services en français.

Des dossiers méconnus

Mais certaines réponses démontrent, selon lui, que les dossiers francophones ne sont pas toujours bien connus.

Ce n’est pas acquis pour tous. On réalise de plus en plus que la francophonie est dispersée dans les quatre coins de la ville , analyse M. Barrette. Le secteur Barrhaven, par exemple, il y a de nouvelles écoles francophones qui s’ouvrent, les données démographiques du plus récent recensement nous mentionnent qu’il y a de de plus en plus de francophones qui s’installent dans ces coins-là de la ville. C’est important pour les candidats d’en être conscients pour pouvoir répondre à leurs besoins et je dirais que ce n’est pas un acquis en lisant les réponses de ce sondage.

Malgré tout, le président de l’ ACFO Ottawa veut se montrer optimiste.