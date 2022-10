La Coalition Union 138 demande des engagements aux nouveaux députés de la Côte-Nord

Lors de la campagne électorale, les députés et leur chef se sont prononcés sur la nécessité de construire un premier lien fixe entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Désormais, le porte-parole de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay, réclame des actions concrètes rapidement de la part du gouvernement.

Il est maintenant le temps pour nos nouveaux députés de passer de la parole aux actes en renforçant la volonté politique pour concrétiser ce besoin essentiel pour notre région , soutient le porte-parole de l’organisation, Guillaume Tremblay.

Le porte-parole de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay. Photo : Radio-Canada

« Je trouve que la position du gouvernement a évolué dans ce dossier et il est conscient que ça fait l’unanimité sur la Côte-Nord. Là, on veut une position politique encore plus affirmée. » — Une citation de Guillaume Tremblay, porte-parole la Coalition Union 138

Il espère que l'élu désigné comme représentant de la Côte-Nord fera avancer le dossier du pont sur le Saguenay.

On est fébrile. On a hâte de voir qui va être nommé, si des gens [député.es] vont être nommés au Conseil des ministres. Peu importe le résultat, on va travailler avec les députés qui sont en place , souligne M. Tremblay.

Les prochaines actions

Pour ajouter du poids au dossier, la Coalition Union 138 entend utiliser d’autres moyens de pression dans les prochains mois pour faire avancer le dossier. D’ailleurs, l’organisation invite la population nord-côtière à participer au projet Photomaton pour le pont.

On demande à la population de poser un geste d’appui en faveur du pont sur le Saguenay en prenant une photo avec la bannière de la coalition. On veut donner un poids politique à nos deux députés dans ce gouvernement. Donc, il faut vraiment que la population se lève pour démontrer tout son appui au projet , déclare-t-il.

Au début d'octobre, les membres de la Coalition union 138 ont manifesté aux abords de la rivière Saguenay dans le but de faire pression sur les élus (archive). Photo : Gracieuseté : Marjorie Deschênes

L’activité se tient partout sur le territoire, dans l’ensemble des communautés innues et dans le milieu économique.

La mairesse de Forestville et préfète de la MRC Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil souligne l’importance de la participation de la population à cette activité. Ensemble, ouvrons la porte aux entreprises, aux travailleurs et aux familles qui se joindront à nous pour participer activement à notre développement et à notre qualité de vie , déclare-t-elle.

Le chef d’Essipit et porteur du dossier du pont auprès des communautés autochtones, Martin Dufour, tentera de son côté d’aller chercher l’appui au projet des deux nations autochtones installées au Labrador.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan, Antonio Hortas, mobilisera ses membres et ceux des autres chambres ailleurs en région pour qu’ils affichent leur soutien au projet.

Il espère que la participation des gens d'affaires contribuera à démontrer la volonté des Nord-Côtiers.

Avec les informations de Camille Lacroix