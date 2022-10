Un climat d’affaires toujours attractif pour les microbrasseries en Alberta

Certains affichent même un optimisme prudent, en dépit du taux d'inflation.

Cette année, une dizaine de microbrasseries vu le jour en Alberta dans un marché de 238 millions de dollars qui contribue à hauteur 139 millions de dollars au PIB total de la province, affirme la directrice générale de l’Association des microbrasseries de l’Alberta, Blair Berdusco.

Actuellement, 137 petites brasseries emploient environ 800 personnes , dit-elle.

La part du marché de la bière artisanale a augmenté dans la province, selon la directrice générale de l’Association des microbrasseries de l’Alberta, Blair Berdusco. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Blair Berdusco pense également qu’en dépit des nombreux obstacles, les microbrasseurs se distinguent par la qualité de leurs produits.

« Nos matières premières sont étonnantes. Nous pouvons créer des produits qui sont littéralement cultivés en Alberta, fabriqués en Alberta pour les Albertains. » — Une citation de Blair Berdusco, directrice générale de l’association des microbrasseries de l’Alberta

Selon elle, la part du marché de la bière artisanale a augmenté, car elle vise une clientèle particulière : La production globale a augmenté. Le marché de la microbrasserie est donc toujours en croissance.

Beaucoup de jeunes entrepreneurs participent au congrès de Red Deer, comme Haydon Dewes, propriétaire de la microbrasserie Cabin Brewing à Calgary. Il l'a lancé en 2018 en pleine expansion du marché de la petite brasserie en Alberta.

Nous avons commencé à trois, explique-t-il. Nous produisons exclusivement de la bière traditionnelle, en canettes et en fûts, et nous la distribuons dans toute la province .

Après une période difficile durant la pandémie, Haydon Dewes et ses partenaires ont su relever le défi de maintenir leur investissement. Ils emploient actuellement 19 salariés à temps plein.

Nous avons traversé une période délicate, ajoute-t-il. Nous nous sommes dit que si nous pouvions survivre à la COVID-19, nous pourrions survivre à n'importe quoi.

Haydon Dewes explique que la demande de bière traditionnelle reste importante en Alberta. Comme lui, plusieurs brasseurs croient qu'il reste une marge de manœuvre pour cette industrie dans la province.

« Nous sommes encore relativement petits et avons de la place pour grandir. L'industrie de la bière en Alberta est encore jeune et en pleine croissance. » — Une citation de Haydon Dewes, copropriétaire de la microbrasserie Cabin Brewing

Haydon Dewes constate que les données montrent que les consommateurs boivent moins de bière, mais demandent plus de bière artisanale. Ils privilégient la qualité à la quantité , précise-t-il.

Nous sommes positifs et nous pensons que nous aurons [de] bonnes années , laisse-t-il entendre.

Environ 50 000 produits alcoolisés sont disponibles à la vente en Alberta, selon Dominique Magloire Galipeau de la microbrasserie The grizzly Paw Pub & Brewing Company. Photo : Radio-Canada

« Tant que vous fabriquez un bon produit et que vous le faites de bonne manière, les gens vont toujours chercher votre marque. » — Une citation de Haydon Dewes, copropriétaire de la microbrasserie Cabin Brewing

Nous allons probablement recruter quelques personnes de plus dans l'année à venir , ajoute-t-il.

La compétition reste cependant féroce dans ce secteur. Les deux années de pandémie et les coûts de production toujours plus élevés ont contribué à la fermeture d’une demi-douzaine de microbrasseries en Alberta ces derniers mois, dit Blair Berdusco.

Le plus grand défi est le coût de production. Les produits agricoles, les boîtes de conserve et les emballages sont des coûts qui augmentent [...] Ces coûts sont les plus difficiles , explique-t-elle.

Même si le taux d'inflation a diminué en septembre à 6,9 % au pays, selon Statistique Canada.

Statistique Canada a déclaré que la baisse de l'inflation globale en septembre était en grande partie attribuable à la diminution des prix de l'essence.

Selon la directrice des opérations de la microbrasserie The Grizzly Paw Pub & Brewing Company, Dominique Magloire Galipeau, les microbrasseurs albertains peuvent vendre directement aux restaurants et aux bars, mais ne perçoivent pas directement les recettes. Cela doit d'abord transiter par la Commission des Jeux, d’alcool et de cannabis de l’Alberta. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Le manque de main-d'œuvre est une autre difficulté. C'est le cas d’une microbrasserie à Canmore, The Grizzly Paw Pub & Brewing Company dont la directrice des opérations, Dominique Magloire Galipeau, affirme qu’il est difficile de dénicher du personnel dans sa ville.

Ce qui m'empêche de dormir le soir, c'est probablement de trouver de la main-d'œuvre , regrette-t-elle.

D’autres préoccupations exacerbent les difficultés des microbrasseries, dit Dominique Magloire Galipeau : On a un marché ouvert aux producteurs du pays et du monde entier. Ils peuvent s'installer et vendre leurs produits en toute liberté en Alberta.

« il y a énormément de choix. On ressent une compétition assez féroce. » — Une citation de Dominique Magloire Galipeau, The Grizzly Paw Pub & Brewing Company

Les microbrasseries de l’Alberta demandent au gouvernement de revoir à la baisse la taxe d'accise sur l'alcool. Elles voudraient aussi que l'on abolisse certaines barrières au commerce entre les provinces.