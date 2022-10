Le SPVM peine toujours à regarnir ses rangs

Depuis le début du mois d'octobre, seulement 8 policiers sur une cohorte de 20 candidats retenus ont finalement été embauchés. Ils seront affectés à des postes de quartier sur l'île de Montréal.

La direction du corps policier avait pourtant confiance que ce contingent vienne pallier le départ catastrophique, en septembre dernier, de 19 des 20 futurs policiers qui s'étaient désistés eux aussi au cours de leur formation.

Le seul qui a décidé de terminer le processus d'embauche est déjà en poste.

Ainsi, ce sont seulement 9 nouveaux policiers sur une possibilité de 40 recrues sélectionnées qui ont été embauchés au total ces deux derniers mois.

Pourtant, la cheffe intérimaire du SPVM , Sophie Roy, semblait confiante de pourvoir ces postes en entrevue à Radio-Canada le 28 septembre.

« On a comblé ces embauches. Ce qui arrive, c’est que notre processus d’embauche était un peu plus long que d’autres corps policiers, ce qui a fait en sorte qu’on a perdu des candidats. Dernièrement, on a eu une vingtaine de nouveaux candidats. »