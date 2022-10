Tremblement de terre : serez-vous prêt quand cesseront les secousses?

Le jeudi 20 octobre, des milliers de personnes dans le monde participeront à un exercice de simulation et de préparation à un séisme. En Colombie-Britannique, c'est à 10 h 20 que plus de 600 000 participants seront invités à se baisser, s'abriter et s'agripper pendant soixante secondes.

L'exercice La grande secousse a été initiée en Californie en 2008. L'an dernier près de 68 millions de personnes y ont participé dans le monde.

Il s'agit d'un exercice important, selon Alison Bird, sismologue à Ressources naturelles Canada et agente de sensibilisation.

« Il est avantageux de pratiquer la réponse "se baisser, s’abriter et s’agripper" lorsque vous recevez une alerte sismique précoce ou vous sentez des secousses. Les cerveaux ne fonctionnent pas bien sous le stress (comme durant un tremblement de terre) et l'instinct est de courir, ce qui est une réponse dangereuse. » — Une citation de Alison Bird, sismologue et agente de sensibilisation, Ressouces naturelles Canada

En pratiquant physiquement le "se baisser, s’abriter et s’agripper", la mémoire musculaire est créée, ce qui devrait vous amener à vous déplacer vers un espace sûr lors d'un tremblement de terre , précise-t-elle.

Cet exercice prend tout son sens en Colombie-Britannique : tout le territoire est à risque élevé de tremblement de terre comparativement au reste du Canada, selon le gouvernement provincial. Toutefois, les dangers provoqués par une possible secousse diffèrent d'une région à l'autre dans la province.

Selon Alison Bird, la probabilité d'un tremblement de terre important est haute. Par exemple, sur une période de 50 ans, la probabilité est environ 25 % à Vancouver et environ 35 % à Victoria , dit-elle.

L’île de Vancouver, la côte sud-ouest et les îles Haida Gwaii sont à haut risque d'aléa sismique. Photo : Radio-Canada

La sismologue note que chaque année, de plus en plus de personnes se joignent à l'exercice de tremblement de terre ShakeOutBC et en apprennent davantage sur la préparation aux tremblements de terre .

Une menace bien réelle

La Colombie-Britannique est la région avec la plus importante activité sismique au pays et des milliers de petits tremblements de terre y ont lieu chaque année, note la province sur son site web de La Grande secousse  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Les autorités provinciales rappellent que le 26 janvier 1700 à 21 h, un tremblement de terre de magnitude 9 sur l'échelle de Richter a secoué la province aussi bien que les États de Washington, de l'Orégon et de la Californie générant un important tsunami.

Photo d'archive d'une route endommagée par le tremblement de terre de 1946 dans l'île de Vancouver. Photo : Réseau canadien d'éducation géoscientifique

Le 22 août 1949 à 20 h 01, un séisme de magnitude 8,1, le plus important depuis le début de la confédération, a eu lieu le long de la faille de la Reine Charlotte (équivalent canadien de la faille de San Andreas), selon Séisme Canada.

« La secousse fut si puissante sur les îles de Haida Gwaii que des vaches furent renversées et qu'un géologue de la Commission géologique du Canada qui travaillait à l'extrémité nord de l'île Graham fut incapable de rester debout. [...] À Terrace, un endroit voisin sur le continent, des voitures furent projetées dans les airs et les gens qui se tenaient debout dans les rues se sentirent "comme sur le pont d'un navire en mer agitée". À Prince Rupert, les fenêtres volèrent en éclats et les immeubles valsèrent. » — Une citation de Séisme Canada

Impact d'un séisme important sur le Grand Vancouver

Des experts consultés par la Ville de Vancouver signalent qu'un tremblement de terre de magnitude 7,3 est plausible sous le détroit de Georgia. La municipalité a demandé à ses experts de faire état de l'impact probable d'une telle secousse sur la région. Elle s'est servie de leurs réponses pour créer une simulation vidéo  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) publiée sur son site Internet.

Selon les prévisions des experts, après la secousse :

de nombreux feux seront déclenchés dans la région;

90 000 édifices seront endommagés, dont 20 000 seront irréparables;

des milliers de personnes seront prises au piège ou blessées;

les membres d'une même famille seront séparés;

les communications téléphoniques seront impossibles;

les ponts, les routes et les infrastructures seront gravement touchés, ce qui retardera les secours et les évacuations;

la nourriture, l'eau et l'aide seront limitées pendant des semaines, sinon des mois;

plus de 9000 personnes dans la région auront besoin d'un abri temporaire;

les premiers répondants seront dépassés par la demande et ne répondront pas aux appels d'urgences où aucune vie n'est menacée.

Vu l'impact probable d'un tel séisme, les habitants doivent prévoir l'autosuffisance pour un minimum de 72 heures et préférablement pour deux semaines, dit le gouvernement de la Colombie-Britannique.

Avant, pendant et après en 7 étapes

Pour assurer votre sécurité au moment voulu, la Californie propose une méthode en sept étapes :

assurez-vous que votre environnement est sécuritaire, que rien ne peut casser ou tomber et vous blesser; préparez votre plan de sécurité : où irez-vous et comment communiquerez-vous avec les autres membres de votre famille; préparez une trousse d'urgence; réduisez l'impact des pertes possibles en organisant vos documents importants, en fortifiant votre propriété et en songeant à assurer vos biens; lors de la secousse, abaissez-vous, agrippez-vous et agrippez-vous; après la secousse, sécurisez votre entourage immédiat, évacuez les lieux si nécessaire, aidez les personnes blessées et tentez de prévenir les dommages additionnels; amorcez le retour à la normale en communiquant avec vos proches, amis et voisins, en réparant les dommages et en reconstruisant votre communauté.

« Souvent, les gens oublient des choses pour leurs animaux de compagnie, des médicaments et de la solution pour lentilles de contact, de l'argent en petites coupures et des copies de leurs documents. De plus, il est bon de réfléchir à la façon de rendre les choses confortables pour votre famille et d'inclure des jeux et des livres. Enfin, choisissez des aliments non périssables que vous appréciez. » — Une citation de Alison Bird, sismologue, Ressources naturelles Canada et agent de sensibilisation