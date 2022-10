Après presque trois jours de débats provoqués par une contestation de l’accusé, le juge Simon Ricard a tranché : les enregistrements des caméras de surveillance qui ont capté l’agression subie par l’ex-conseillère municipale de La Tuque, Sylvie Lachapelle, sont admis en preuve au procès de Patrice St-Amand. Me Éric Thériault affirme qu’il s’agit des images les plus « violentes et odieuses » qu’il a pu voir dans sa carrière.

On y voit un homme chauve, identifié par les policiers comme Patrice Saint-Amand, assénant à la victime un premier coup de poing au visage, puis une série de coups de pied à la tête. Le suspect se rue ensuite vers la serveuse derrière le bar. Elle reçoit quelques coups, puis l’homme retourne vers sa première victime. Un autre client tente alors de s’interposer alors que l'agresseur continue de la frapper à la tête.

Au total, l’homme sur la vidéo aurait frappé Sylvie Lachapelle de deux coups de poing, de 18 coups de pied et d’un coup de genou lui infligeant des blessures sévères. Elle en conserve presque trois ans plus tard d’importantes séquelles.

Les six derniers coups de pied à la tête ont été donnés alors que la victime gisait au sol, inerte. Ce sont ces derniers coups qui ont incité le directeur des poursuites criminelles et pénales à déposer l’accusation de tentative de meurtre.

Sylvie Lachapelle a subi d’importantes interventions chirurgicales. Photo : Gracieuseté de la famille de Sylvie Lachapelle

Le sergent-enquêteur Marc Trudel, de la Sûreté du Québec, avait au moment de son témoignage mercredi matin un souvenir très clair de ces images qu’il a qualifié de marquantes . C’est lui qui a saisi ces bandes vidéo dans les bureaux administratifs de l’Hôtel Central Parent.

J’ai une vidéo qui est en continu durant une bonne période. Elle démontre clairement une scène de crime et ses principaux acteurs. Les images sont claires et de bonne qualité. Elles n’apparaissent pas avoir été altérées. Il n’y a pas de brisure ou de cassure dans l’image, d’interruption, de reprise. Tout est en continu et tout est clair. Elle est présentée équitablement et sans intention de tromper , a déclaré le juge Simon Ricard. Il souligne avoir aussi tenu compte des témoignages de deux policiers appelés à la barre depuis lundi.

En salle d’audience lundi, le procureur Éric Thériault avait pour sa part déclaré avoir encore des frissons lors du visionnement de ces images, même après une trentaine d’écoutes.

« C'est probablement la chose la plus odieuse qu'il m'a été permis de regarder. Pas juste comme procureur, mais dans ma vie d'être humain » — Une citation de Me Éric Thériault

Le tribunal a accepté la meilleure preuve, la plus fiable… une vidéo. Ça aura pris deux jours et demi, mais ce n’est pas surprenant , a lancé Me Éric Thériault à sa sortie de cour.

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales s’est rangé derrière la victime, Sylvie Lachapelle, qui espérait une médiatisation de la vidéo. Patrice St-Amant n’a encore été reconnu coupable de rien, mais il n’a pas nié être l’homme qui apparaît sur la bande vidéo. Au contraire, il a demandé au juge de ne pas permettre sa diffusion, car il craignait d’être malmené à son retour en prison.