Élections municipales: nouveau duel à Cochrane

En 2018, l’actuel maire sortant Denis Clément l’avait emporté par cinq votes seulement contre Peter Politis, qui était maire depuis huit ans, après avoir été élu en 2010 et 2014.

Interrogé sur les raisons de sa candidature pour une réélection, Denis Clément dit qu’il veut poursuivre le travail qu’il a entamé avec le conseil.

Je trouve qu’on a fait du progrès alors je veux continuer dans cette voie-là pour les quatre prochaines années , affirme-t-il.

Le candidat à la maire de Cochrane, Denis Clément (archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

De son côté, Peter Politis dit vouloir ramener la direction socio-économique avant-gardiste qu’il avait établie durant ses deux mandats et affirme que les politiques d’austérité des dernières années n'ont pas apporté les résultats escomptés.

Il y avait des promesses que la dette serait payée, que des routes seraient construites et que les taxes seraient réduites. Rien de tout cela ne s'est produit, en fait la dette a encore augmenté , indique-t-il.

Quelques enjeux

Le maire sortant, Denis Clément, affirme qu’un des enjeux importants pour lui est l’amélioration des infrastructures comme les routes, les trottoirs et l’équipement municipal.

On ne peut pas tout faire en quatre ans, mais si on a un plan pour avancer, on peut faire de petits pas et on va toujours améliorer nos infrastructures , souligne-t-il.

M. Politis dit qu’il veut ramener des activités à la plage du lac Commando, situé en plein cœur de la ville.

Le candidat à la mairie de Cochrane, Peter Politis (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

La plage serait la zone centrale. À partir de là, nous devons bâtir les loisirs et le développement social comme avant. Et nous le faisons en dollars provenant de subventions plutôt qu'en dollars provenant du prélèvement fiscal , mentionne-t-il.

Interrogé sur les coûts de l’Habitat de l’ours polaire, le maire Clément affirme que ce dossier semble moins être un enjeu que lors de la dernière élection.

Il souligne la restructuration qui a fait passer l’attraction touristique sous la juridiction d’un département municipal.

Il indique que les coûts prévus pour la municipalité en 2022 sont de 200 000 $, alors qu’ils étaient de plus de 400 000 $ auparavant.

Les deux candidats s’entendent sur l’importance des efforts pour le recrutement de médecins.

Il faut absolument trouver des docteurs d’une façon ou l’autre. Parce que si tu n’as pas de docteurs, le reste s'ensuit. Le monde ne vient pas. Il n’y a pas d’expansion , affirme Denis Clément, en soulignant qu’il s’agit d’un enjeu difficile en raison de la compétition extrêmement forte dans toutes les communautés.

Les deux candidats optimistes

M. Clément et M. Politis se disent tous les deux satisfaits de leur campagne et sont optimistes quant à leurs chances de l’emporter.

Les candidats à la mairie de la ville de Cochrane, Peter Politis et Denis Clément, s'affrontent à nouveau lors des élections municipales. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

M. Clément dit que son équipe et lui ont fait du porte-à-porte à Cochrane

On parle aux gens et la réception est très positive. Il semblerait qu’il y a une majorité des gens qui sont contents de la façon dont les choses sont gérées. Je reste très, très confiant et très positif que ça va bien aller , affirme-t-il.

De son côté, Peter Politis que les électeurs ont un choix clair à faire entre deux styles de leadership.

C'est ma sixième élection, dont une élection provinciale. C'est le sentiment le plus positif que nous ayons ressenti dans l'une des élections. Il y a beaucoup de soutien , affirme-t-il

Il dit que son équipe travaille fort pour assurer que les gens aillent voter.