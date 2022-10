Éric Duhaime promet de sortir dans la rue s’il n’a pas accès à l’Assemblée nationale

Ce n’est pas mon plan A. Mon plan A, c’est de servir à l’intérieur des murs du parlement. Si le plan A ne fonctionne pas, on a des plans B, C, D. On étudie les possibilités , a-t-il affirmé en conférence de presse devant l’Assemblée nationale mercredi.

Le premier ministre François Legault a pourtant soutenu qu’Éric Duhaime n’aurait pas accès au Parlement parce qu’il n’a fait élire aucun député. Si [François Legault] décide que 530 000 Québécois, ce n’est pas assez, il va subir les conséquences de ses actes , a rétorqué le candidat défait dans Chauveau.

Éric Duhaime dit fonder beaucoup d’espoir sur les négociations des prochaines semaines avec les leaders parlementaires. Il aimerait avoir un bureau et assister notamment au discours du budget, comme cela est permis à des groupes d’intérêts, soutient-il.

Moins de limousines, plus d’argent dans les poches des contribuables

Lors de sa première conférence de presse depuis le 3 octobre dernier, le chef du PCQ a demandé au premier ministre du Québec de réduire la taille de son futur Conseil des ministres. Rappelons que le parti s’était engagé en campagne électorale à réduire le nombre de ministres de 26 à 20.

« Vous savez comme moi qu’une récession se pointe à l’horizon : tous les indicateurs sont de plus en plus au rouge. L’inflation frappe de plein fouet les Québécois. Le rôle et le devoir de l’État, c’est de réduire sa taille pour donner un répit aux contribuables. Il doit couper dans les dépenses, comme les familles du Québec. » — Une citation de Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Or, il semblerait que François Legault s’apprête au contraire à accroître la taille de son Conseil des ministres. Des sources ont fait savoir que le Conseil dont la composition sera dévoilée jeudi pourrait compter de 28 à 30 ministres.

Advenant la réduction du nombre de ministres, Éric Duhaime se dit à l’aise avec le fait que des ministères aient plus de pouvoirs.