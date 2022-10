Le bœuf Wagyu à la conquête de la Beauce

Les bœufs Wagyu des élevages Westmount de Saint-Joseph-de-Beauce continuent leur conquête de la Beauce et bien plus loin encore.

On est rendus aux alentours de 200 [bœufs] et quand on a commencé il y a six ans, on avait une vache! La route aura été longue pour Michel Vachon, copropriétaire des élevages Westmount, mais voilà que son travail est récompensé. Le bœuf de race japonaise croît en popularité.

L'homme d'affaires Michel Vachon est un touche-à-tout. Le comptable de formation a aussi été boucher. Depuis six ans, il exploite les Élevages Westmount avec ses associés à Saint-Joseph-de-Beauce. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

« Les gens vont partir de Lac-Mégantic, de Québec, de Victoriaville, Thetford Mines et Lévis. » — Une citation de Michel Vachon, copropriétaire, Les Élevages Westmount

Environ 80 % de ses ventes se font à sa boutique aménagée à côté de la grange d'où les clients peuvent voir les bœufs Wagyu par la fenêtre.

Le bœuf nourri uniquement au foin sec séduit les consommateurs en raison de sa viande vieillie entre 30 et 45 jours après l'abattage. Le persillage lui donne un goût de beurre et de noisette lors de la cuisson. Ça ne se compare à rien sur le marché , lance-t-il fièrement.

Michel Vachon reçoit maintenant les commandes en ligne sur son site web et offre le service de livraison. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Un bœuf est abattu chaque semaine, donnant un peu moins de 500 livres de viande. Avec ses ventes en ligne, Michel Vachon espère maintenant doubler sa production dans deux ans. Tu mets tellement d'effort et de temps que c'est une fierté que tu as de montrer tes animaux.

Impact positif de la pandémie

La pandémie a joué pour beaucoup dans le succès de l'entreprise qui venait à peine de démarrer la vente de ses produits, il y a trois ans.

« Le samedi soir, j'étais assis dans mon salon, les textos rentraient, les gens m'envoyaient des photos de leurs plats cuisinés. » — Une citation de Michel Vachon, copropriétaire, Les Élevages Westmount

Le Wagyu, c'est une viande de luxe et les gens ne pouvaient plus sortir. Le luxe qu'ils pouvaient s'offrir, c'est une bonne bouffe à la maison , explique le Joselois.

Le burger Westmount est servi avec des poireaux fondants, des poires, du bacon et de la mayonnaise à l'ail noir au restaurant Les 5 moulins. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le bœuf Wagyu au menu dans les restaurants

Au restaurant Les 5 moulins de La Guadeloupe en Beauce, le bœuf Wagyu est servi depuis la fin de semaine dernière. La cheffe, Véronique Paré, prépare un burger de bœuf Wagyu des élevages Westmount avec beaucoup d'amour .

Véronique Paré, cheffe du restaurant Les 5 moulins de La Guadeloupe cuisine aussi le boeuf Wagyu lorsqu'elle se déplace à domicile avec son entreprise Les petits plats divins. «C’est tendre, ça fond dans la bouche», explique-t-elle. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

« C'est un bœuf qui est une coche au-dessus [des autres]. » — Une citation de Véronique Paré, cheffe du restaurant Les 5 moulins

La copropriétaire de l'établissement, Laurie Lévesque, ne tarit pas d'éloges elle non plus. Les produits locaux sont à l'honneur dans le menu. Ça cadrait parfaitement avec le type de produits qu'on voulait mettre en valeur, donner une tribune aux producteurs locaux des alentours.

Laurie Lévesque et Olivier Higgins sont propriétaires du restaurant Les 5 moulins de La Guadeloupe depuis juillet 2021. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Un produit en croissance au Québec

Jeannot Luckenuik, propriétaire de Wagyu Québec, a été le premier éleveur au Québec il y a près d'une douzaine d'années. Il y a une très très bonne croissance. [...] Les premières années, on vendait 3-4 bœufs par mois, on est rendus à 15 à 20 bœufs par mois , note-t-il.

Selon le MAPAQ , une douzaine de fermes québécoises et 39 fermes canadiennes sont membres de l'American Wagyu Association.

Les marchés d'alimentation IGA de Saint-Georges, Sainte-Marie et Thetford Mines vendent la viande des Élevages Westmount. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Jeannot Luckenuik souhaite voir la relève continuer. Les gens qui partent [un élevage de bœufs Wagyu] n'ont pas la patience d'attendre 26-27 mois pour les tuer. Ils démissionnent , explique le pionnier qui prône la patience.

Avec un partenaire, Wagyu Québec produit maintenant un saucisson fait entièrement du bœuf de race japonaise.