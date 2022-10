Des candidats à la mairie du Grand Sudbury débattent des enjeux francophones

La candidate Miranda Rocca-Circelli dit comprendre [l’importance] de préserver la culture et les traditions , étant elle-même fille d’un père immigrant.

La candidate Miranda Rocca-Circelli (à gauche) estime qu'il faut évaluer les besoins des immigrants francophones afin de favoriser leur épanouissement. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Si elle est élue le 24 octobre, elle compte commander un audit des finances de la Ville pour voir où le budget est dépensé et comment nous pouvons faire un meilleur travail d’allocation des fonds .

« Comme nous sommes une communauté bilingue, je voudrais m’assurer que des ressources suffisantes sont dépensées à tous les niveaux de services dans les deux langues officielles. » — Une citation de Miranda Rocca-Circelli, candidate à la mairie du Grand Sudbury

Elle s’engage également à consulter les groupes francophones pour voir ce que nous pouvons mieux faire pour la communauté francophone .

Radio-Canada a lancé une invitation à sept des huit candidats à la mairie du Grand Sudbury, excluant le candidat controversé David Popescu. Trois des sept invités — Mila Wong, Bob Johnston et Don Gravelle — ne se sentaient pas assez confortables de prendre part à un débat en français. À part la francophonie, les candidats ont aussi discuté d'environnement et d'accès au logement.

Le candidat Devin Labranche promet, pour sa part, de travailler avec les conseils scolaires, la communauté francophone et d’autres dirigeants communautaires pour mettre en valeur la culture francophone.

Pour y arriver, il prévoit notamment de créer des événements, ce qui permettrait, estime-t-il, de veiller à ce que cette culture avec laquelle la communauté a grandi ait une place forte dans l’avenir de Sudbury .

Le courtier immobilier Devin Labranche brigue la mairie du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

En faisant campagne, il déplore que bien des citoyens réagissent mal à ses messages portant sur la promotion de la francophonie.

« Les francophones, on a un rôle à jouer pour pousser notre langue. » — Une citation de Devin Labranche, candidat à la mairie du Grand Sudbury

Améliorer les services en français

S’il remporte l’élection du 24 octobre, le candidat Paul Lefebvre créera un bureau de maire bilingue , assure-t-il, auquel les citoyens pourront s’adresser dans les deux langues officielles

Il rappelle également que le conseil municipal sortant a entrepris une révision de la politique sur les services en français de la Ville du Grand Sudbury.

[Il faut] continuer cette révision-là et s’assurer qu’il y ait un suivi , note l’ancien député fédéral.

L'ancienne conseillère municipale Evelyn Dutrisac ainsi que l'ancien député fédéral Paul Lefebvre briguent la mairie du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

L’ancienne conseillère municipale Evelyn Dutrisac, qui brigue cette fois-ci la mairie, abonde dans le même sens.

Des citoyens francophones lui disent souvent qu’ils ne parviennent pas à obtenir des services en français auprès de la Ville.

On offre des services en français, mais il faut s’assurer qu’ils soient efficaces , affirme-t-elle.

« Si je veux me faire adresser en français, c’est important que la personne qui me répond m’adresse la parole en français. » — Une citation de Evelyn Dutrisac, candidate à la mairie du Grand Sudbury

Promouvoir l’immigration francophone

Selon Paul Lefebvre, il faudrait aussi que la Ville appuie beaucoup l’immigration francophone, ajoute-t-il, à travers les divers programmes qui existent déjà pour la promouvoir.

« Quand on se dit une ville bilingue, il faut qu’on en fasse la promotion. Il y a plusieurs emplois qui cherchent des gens qui parlent français, donc c’est de s’assurer qu’on peut appuyer pour aller trouver ces employés-là. » — Une citation de Paul Lefebvre, candidat à la mairie du Grand Sudbury

Paul Lefebvre veut que la Ville du Grand Sudbury en fasse davantage pour promouvoir l'immigration francophone dans la ville du nickel. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Mais pour faciliter l’épanouissement des immigrants francophones, Miranda Rocca-Circelli estime qu’il faut d’abord identifier les besoins uniques de chaque culture et de chaque citoyen , parce que sans cette démarche, on ne peut pas trouver des solutions , souligne-t-elle.

« S’il y a des services qu’il faut rendre plus bilingues, on doit regarder où on peut trouver les ressources et offrir des services plus bilingues. C'est un grand défi si une personne ne peut pas communiquer ou si elle n’a personne avec qui communiquer. » — Une citation de Miranda Rocca-Circelli, candidate à la mairie du Grand Sudbury

Appuis à l’Université de Sudbury

Les quatre candidats ont aussi été appelés à se prononcer sur l’Université de Sudbury, qui cherche à offrir une programmation entièrement en français en réponse aux coupes de l’Université Laurentienne.

C’est clair que pour assurer la pérennité de notre communauté francophone, ça passe par l’éducation , fait savoir Paul Lefebvre.

« Les défis de l’Université de Sudbury et ce qui se passe à la Laurentienne, c’est sûr qu’il faut une solution par et pour [les francophones] et je pense que c’est ça qu’il faut encourager. » — Une citation de Paul Lefebvre, candidat à la mairie du Grand Sudbury

L'Université de Sudbury cherche à offrir une programmation entièrement en français. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Le projet de l’Université de Sudbury est une bonne idée , pense Miranda Rocca-Circelli.

Je pense que c’est vraiment important, pour les étudiants, d’avoir l’opportunité de continuer leur éducation en français. Si on a les experts, les édifices, il n’y a pas de raison de ne pas regarder où sont les ressources pour qu’on puisse avoir des cours en français , affirme-t-elle.

Devin Labranche aime [aussi] l’idée de l’Université de Sudbury.

« Je crois que c’est vraiment important pour la Ville de [solliciter l’appui] de la province pour avoir plus d’argent à investir dans ça et ainsi soutenir nos personnes francophones et nos jeunes qui veulent avoir ces programmes. » — Une citation de Devin Labranche, candidat à la mairie du Grand Sudbury

Evelyn Dutrisac est vraiment pour l’Université de Sudbury.