La police de Québec démantèle son unité GRIPP

Le Groupe de relation et d’intervention policière auprès de la population (GRIPP) sera essentiellement scindé en deux. Selon nos informations, une petite équipe spécialisée en renseignement criminel sera créée et greffée à la Direction des enquêtes. Rien n’indique toutefois que ce seront les agents actuels du GRIPP qui y seront affectés.

Un service d’ordre spécialisé en surveillance des bars, des restaurants et des secteurs plus turbulents ne sera maintenu que quelques mois par année, notamment lors des périodes de vacances. Pour l'instant, ce seront les policiers affectés aux patrouilles qui se feront confier ce mandat.

Le SPVQ n'a pas confirmé nos informations, se contentant de dire que le mandat de l’unité GRIPP est toujours en réévaluation.

Présentement, on ne peut pas annoncer la structure revisitée, puisqu’une entente est toujours en pourparlers avec la partie syndicale afin de mettre en place une équipe des plus performantes avec du personnel [spécialisé] , a répondu par courriel David Pelletier, porte-parole du SPVQ .

La Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec n'a pas souhaité commenter nos informations.

Des méthodes remises en question

Le GRIPP avait été plongé dans la tourmente il y a un an. Des vidéos qui montraient des interventions particulièrement musclées de certains de ses agents avaient choqué les internautes. Un des policiers impliqués, Jacob Picard, a d’ailleurs comparu mercredi au palais de justice de Québec. Il a plaidé non coupable d'accusations de voies de fait et de voies de fait ayant causé des lésions.

C’est à la suite de la diffusion de ces vidéos que le SPVQ a amorcé une réflexion pour revoir le mandat de cette unité. Cependant, toujours selon nos informations, la mauvaise presse au sujet de l’escouade GRIPP n’est pas la seule raison de son démantèlement. Les horaires de travail et la surexposition des policiers à des clientèles parfois belliqueuses commençaient aussi à poser problème.

Le SPVQ jonglait depuis plusieurs mois avec différents scénarios pour réorienter le mandat de son escouade. Un projet-pilote a d’ailleurs été mené durant la période estivale. De nouveaux agents ont reçu de la formation et se sont greffés à l’équipe GRIPP au début de l’été , a précisé David Pelletier.

