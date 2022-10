Entre réalisations et attentes, la mairie d’Ottawa dans la mire du milieu culturel

Commissaire du Bureau du cinéma d'Ottawa, Sandrine Pechels de Saint Sardos salue le travail du maire sortant. [Jim Watson] a été vraiment un super allié [...] Il a énormément soutenu l’industrie du film et du cinéma à Ottawa , dit-elle.

L’industrie du cinéma est en pleine expansion , se félicite Sandrine Pechels de Saint Sardos, évoquant les nombreux tournages dans la ville, du côté francophone comme du côté anglophone .

Sandrine Pechels de Saint Sardos, commissaire du Bureau du cinéma d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

En poste depuis le mois d’avril, Sandrine Pechels de Saint Sardos tient à souligner la relation exemplaire entre son prédécesseur, Bruce Harvey, et la mairie d’Ottawa. Leur collaboration a permis de faire un pas de plus dans la création d’un studio de cinéma dans la capitale.

Dans ce dossier retardé par la pandémie mais qu’elle considère comme prioritaire, Mme Pechels de Saint Sardos se dit très confiante . Elle souhaite que l'approche adoptée sous l’ère Watson se poursuive au-delà du scrutin du 24 octobre.

La concrétisation de ce projet permettra, selon la commissaire, de soutenir l’expansion du secteur, d’augmenter le nombre de tournages et de générer des revenus pour la Ville. Le nouveau studio contribuera aussi à la rétention de la main-d'œuvre, en plus d’augmenter de manière significative le nombre de coproductions, encore insuffisantes selon Sandrine Pechels de Saint Sardos.

Le bémol du milieu musical

Mélanie Brulée, directrice générale de la Coalition de l'industrie de la musique d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Si la pandémie a plutôt épargné le milieu cinématographique, le domaine de la musique ne peut pas en dire autant. Le secteur a été durement touché, un parmi les plus durement touchés , insiste la directrice générale de la Coalition de l'industrie de la musique d'Ottawa, Mélanie Brulée.

Cette dernière reconnaît cependant que la mairie a pris en compte les attentes du milieu. Il y a eu de l’investissement dans la musique, on a été pris au sérieux. Il y a eu beaucoup de subventions pour les artistes l'année passée , note Mélanie Brulée. Nous sommes surtout subventionnés par la Ville d’Ottawa. C’est grâce à la Ville qu’on existe, on est reconnaissants .

Pour soutenir davantage les artistes, l'auteure-compositrice-interprète espère voir aboutir une stratégie de ville musicale . Peu importe qui est à la mairie, il faut prioriser les stratégies de ville musicale [...] Que la ville soit un endroit pour que ce soit facile pour les artistes, les travailleurs de la musique et les fans d’accéder à la musique et d’interagir avec la musique , prône Mélanie Brulée.

Plus globalement, la directrice générale de la Coalition de l'industrie de la musique d'Ottawa encourage la Ville à investir dans un nouveau plan stratégique culturel. Le dernier a [pris fin] en 2018. On comprend qu’il y a eu [depuis] une pandémie [...] Il faut continuer de voir la musique et les arts comme un [moteur] économique .

Jim Watson, « champion des arts »

Tam-Ca Vo-Van, directrice de la Galerie SAW. Photo : Radio-Canada

Directrice de la Galerie SAW, Tam-Ca Vo-Van ne tarit pas d’éloges lorsqu’elle évoque le mandat de Jim Watson à la mairie d’Ottawa. Nous, dans la communauté des arts, on va se rappeler de la contribution à notre milieu comme une contribution de grande importance, car il a vraiment été un champion des arts dans notre ville , indique-t-elle avec enthousiasme.

Au cours des dernières années, il a vraiment soutenu le projet de réaménagement de la Cour des arts d’Ottawa et d’expansion de la galerie d’art d’Ottawa , précise la directrice du centre d’art contemporain dont la mission est de produire des expositions, d’appuyer les artistes contemporains et de proposer des événements dans un espace multidisciplinaire.

« Sans l’appui et la complicité de la Ville, on n’aurait jamais d’espace comme celui dans lequel on se trouve aujourd'hui. Avec l’appui du maire, on a vraiment pu faire l’expérience d’un exemple de ce qu’un partenariat entre une municipalité et le milieu des arts peut donner comme résultat. » — Une citation de Tam-Ca Vo-Van, directrice de la Galerie SAW

La directrice de la Galerie SAW espère qu’une constance dans cette collaboration sera assurée afin de poursuivre le travail qui a été entamé . On a de très beaux espaces. Mais pour soutenir un milieu, il faut un appui financier qui perdure dans le temps, un appui renouvelé au fonctionnement des centres mais aussi une vision globale qui appuie l’investissement qui a été fait , fait valoir Tam-Ca Vo-Van.

Cette dernière aimerait voir la Ville se positionner Ottawa comme une capitale culturelle. Cette voie impliquerait le déploiement d’une batterie de mesures susceptibles d’ assurer l’essor et la vitalité de la communauté artistique , encourage-t-elle.

Il y a beaucoup de potentiel pour Ottawa de devenir un centre, une capitale culturelle au pays, avec les installations qui existent maintenant, mais aussi avec des politiques globales qui appuient ce qui existe déjà. Ce sera très important pour notre communauté , conclut la directrice.

Avec les informations de Camille Bourdeau-Potvin