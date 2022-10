Le convoi des camionneurs n’était pas financé par des acteurs étrangers, selon le SCRS

Le compte-rendu d’un appel entre des responsables gouvernementaux et d’agences de sécurité, daté du 6 février, donne un aperçu de l’évaluation de la menace liée au convoi des camionneurs.

Ce document a été déposé mardi à la Commission Rouleau à Ottawa, qui doit déterminer si l’invocation des pouvoirs d’urgence par le gouvernement Trudeau pour mettre fin à la contestation, était justifiée.

Il n'y a pas d'acteurs étrangers identifiés à ce stade soutenant ou finançant ce convoi , peut-on lire dans le document, consulté par Radio-Canada, qui relate des propos du directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, David Vigneault.

David Vigneault est directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le document relate un appel entre le directeur général de la Ville d’Ottawa, Steve Kanellakos, le chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, et son chef adjoint, Steve Bell, le sous-solliciteur général de l’Ontario, la conseillère à la sécurité nationale du premier ministre et plusieurs sous-ministres du gouvernement fédéral.

Dans la note, on peut lire que le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada suivait de près la circulation de l’argent, y compris par l’entremise de la plateforme GoFundMe pour s’assurer qu'il n'est pas utilisé à des fins non pacifiques .

Il n'y a pas beaucoup d'énergie et de soutien des États-Unis au Canada , a poursuivi David Vigneault.

Pour invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, le gouvernement doit notamment établir l’existence d’une crise nationale , qui met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens ou qui menace gravement la capacité du gouvernement du Canada de garantir la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays .

Un feu d’artifice éclate alors que des camions bloquent une rue d’Ottawa, en marge du « convoi pour la liberté » et des manifestations contre la vaccination des camionneurs et les mesures sanitaires. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le financement étranger représente donc un élément important visant à déterminer le niveau de menace auquel était confronté le Canada.

Les témoignages à venir de David Vigneault pendant la commission et celui d’autres responsables de la sécurité nationale pourraient permettre d’avoir accès à de nouvelles informations, plus à jour.

Les organisateurs du convoi à Ottawa ont amassé des dizaines de millions de dollars en quelques semaines; un record. Toutefois, les sommes collectées provenaient en grande partie de dons anonymes, par l'entremise de plateformes de sociofinancement comme GoFundMe et GiveSendGo.

Justin Trudeau avait déclaré, au début de février dernier, que le Canada a travaillé avec ses partenaires internationaux pour surveiller les fonds qui vont aux activités criminelles au pays, mais sans donner plus de détails.

« Éléments endurcis »

David Vigneault a aussi offert dans cet appel, une évaluation du risque de violence dans le cadre des manifestations.

Il y a des individus affiliés à d'autres causes qui sont des éléments endurcis qui utiliseront probablement la violence, mais ils considèrent que ce n'est pas leur mission , peut-on lire.

Il explique que ces individus étaient présents à Ottawa, à Toronto, à Québec et en Alberta.

Selon lui, les manifestations représentaient surtout une occasion de recrutement pour ces individus endurcis .

Depuis le début des audiences de la Commission sur l’état d’urgence, aucune preuve n’a été présentée, pour l’instant, concernant la présence d’armes ou d’explosifs dans la capitale fédérale lors de l’occupation.

Rappelons que le 14 février, à Coutts, en Alberta, où a eu lieu un blocage, la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) avait saisi des armes à feu, des gilets pare-balles, une grande quantité de munitions et des chargeurs d'armes à feu de grande capacité.

Le premier ministre Justin Trudeau et plusieurs ministres seront appelés à venir témoigner à la Commission Rouleau, en novembre. Ils devront expliquer en quoi, selon eux, le recours aux mesures d’urgence était nécessaire pour mettre fin à la contestation.

Avec la collaboration de Marie Chabot-Johnson