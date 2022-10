La comédienne Catherine Chabot se glissera dans la peau d’une technicienne en pose d’ongles qui se voit lancée dans l’arène politique dans La candidate. Cette nouvelle comédie, diffusée sur l’Extra d’ICI Tou.tv en 2023, sera signée par Isabelle Langlois, à qui l’on doit les scénarios des séries Rumeurs, Mauvais karma et Lâcher prise.

Dévoilée par Radio-Canada mercredi, cette nouvelle comédie, réalisée par Sébastien Gagné, pourra compter sur une riche distribution. Catherine Chabot sera entourée notamment de Christian Bégin, d’Éric Bernier, de Geneviève Brouillette, d’Inès Talbi, de Louis Champagne, de Maka Kotto et de Noé Lira.

Une partie de la distribution de la nouvelle série d'Isabelle Langlois Photo : Radio-Canada

Le personnage principal, Alix Mongeau, est une mère monoparentale à l’aube de la trentaine, plutôt insatisfaite de sa vie et de son travail dans les cosmétiques. À la demande d’un ami, elle accepte de devenir une candidate poteau et de mettre son visage sur les affiches du Parti Progrès et Démocratie du Québec dans la circonscription de Dufferin, où elle n’a à peu près aucune chance de gagner.

À la suite d’un scandale qui égratigne le parti au pouvoir, elle est finalement élue, comme 34 autres députés et députées de son parti. Précipitée dans un milieu qu’elle ne connaît pas, elle est forcée d’apprendre sur le tas un métier pour lequel elle n’est aucunement qualifiée, avec tous les imbroglios potentiels que cela implique.

Une fiction inspirée par le parcours de Ruth Ellen Brosseau

Si La candidate est une fiction à part entière, son idéatrice Isabelle Langlois affirme que la bougie d’allumage pour la série a été le parcours de Ruth Ellen Brosseau, députée du Nouveau parti démocratique (NPD) dans Berthier—Maskinongé de 2011 à 2019. Cette ancienne assistante-gérante d’un restaurant avait aussi fait son entrée en politique comme candidate poteau , narguée à ses débuts pour son manque d’expérience.

Comme Ellen Brosseau, le personnage incarné par Catherine Chabot vivra un véritable éveil politique, prenant goût au travail de députée et à son nouveau coin de pays. Elle devra d’ailleurs gérer très tôt un scandale environnemental qui prend racine dans son comté.

Je ne voulais pas me coller sur [la vie de Ruth Ellen Brosseau], parce que ce n’est pas son histoire qu’on raconte. Je ne voulais pas me mettre dans les jambes un souci d’être proche de sa réalité , a expliqué Isabelle Langlois en conférence de presse. Cela dit, j’ai fait des recherches sur les candidats poteau, j’ai lu des biographies de politiciens, j’ai fait une recherche sur le travail des députés.

Le tournage de La candidate débutera lundi prochain, alors que les 10 épisodes de la série seront disponibles en primeur sur l’Extra d’ICI Tou.tv en 2023.