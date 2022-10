Les pionniers canadiens de l’électro-pop Men Without Hats en tournée au Québec

Les frères Ivan et Colin Doroschuk seront accompagnés du guitariste Sho Murray pour ces concerts prévus entre le 23 février et le 5 mars prochains, entre Gatineau et Québec.

Le groupe, qui a notamment connu un succès monstre avec le simple The Safety Dance, sorti en 1982, jouera les chansons phares de son répertoire en plus de pièces tirées de deux microalbums lancés en 2021 et 2022.

Men Without Hats planifie des tournées au Canada, aux États-Unis, mais également en Europe, selon un communiqué.

Figure marquante du new wave canadien, le groupe s’est formé autour des frères Ivan, Colin et Stefan Doroschuk à la fin des années 1970, avec divers collaborateurs. Il s’est dissous en 1992 après avoir lancé sept albums, avant de se reformer dans les années 2010.

Leurs chansons The Safety Dance et Pop Goes The World ont été intronisées au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2020.