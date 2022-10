Le public appelé à soutenir l’avenir du club de curling Riverbend

Les travaux de 3,7 millions de dollars sont déjà presque terminés. La facture est en partie payée par des subventions gouvernementales et municipales, mais au bout du compte il faudra récolter environ un demi-million de dollars pour compléter le financement.

Des entreprises sont aussi sollicitées, mais le responsable du financement pour le club de curling Riverbend, Donald Pilote, souhaite que la population s’implique aussi.

Les montants ne sont pas importants, que ce soit 20 $ ou 100 $, plus c’est élevé, mieux c’est. On vend aussi des pierres de curling à 250 $ pour avoir son nom d’écrit dessus. On partait de loin, c’était le temps de faire une rénovation importante, le toit coulait à certains endroits , raconte M. Pilote.

Le club devrait rouvrir ses portes en décembre. La population sera d’ailleurs invitée à visiter les lieux.

Dans la région, le club de curling de Kénogami, qui célèbre son centenaire, a fait l’objet d’une rénovation complète au coût de 1,2 million de dollars au cours des derniers mois.