Un épidémiologiste souligne l’efficacité des vaccins bivalents contre la COVID-19

Depuis lundi, les doses de rappel bivalent de Pfizer-BioNTech sont accessibles aux 12 ans et plus à travers la province alors que les vaccins bivalents de Moderna sont disponibles aux 18 ans et plus depuis septembre dernier.

Le Dr Nazeem Muhajarine déplore le taux minime de la prise des doses de rappel en Saskatchewan.

Selon les données de Santé Canada, seul 15,1 % de la population en Saskatchewan avait reçu deux doses de rappel contre la COVID-19 en date du 9 octobre.

Le Dr Nazeem Muhajarine estime que ceux qui n’ont pas encore pris leurs doses de rappel courent le risque de souffrir du syndrome post-COVID-19. Selon lui, la COVID longue peut avoir des impacts importants sur la capacité cognitive et entraîner des enjeux au niveau de la mobilité.

« Les vies de certaines personnes ont été changées; elles ne sont plus capables de travailler et d’interagir avec leurs amis et les membres de leur famille. » — Une citation de Dr Nazeem Muhajarine, épidémiologiste à l’Université de la Saskatchewan

Le Dr Nazeem Muhajarine affirme que des études sont en cours pour examiner l’impact de la vaccination sur ceux qui souffrent du syndrome post-COVID-19. Les résultats préliminaires de ces études démontrent que les vaccins semblent soulager les effets de la COVID longue.

Des nouveaux variants à l’horizon

Selon les récentes données de l’Université de Regina, la présence des sous-variants BQ.1.1 et BQ.1.11 a été détectée dans les eaux usées de la capitale provinciale.

Des études préliminaires démontrent que ces sous-variants sont plus évasifs aux anticorps.

Le Dr Nazeem Muhajarine reconnaît que les vaccins bivalents ne visent pas directement les sous-variants BQ.1.1 et BQ.1.11, mais qu’ils proviennent du même arbre généalogique d’Omicron.

Selon lui, ces vaccins sont les meilleures options disponibles pour mieux se protéger du virus.

Avec les informations de Dayne Patterson