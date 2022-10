Le terminal pétrolier Valero occupé par des manifestants dans l’est de Montréal

Une vingtaine de militants écologistes occupent depuis mercredi matin le terminal pétrolier de la société Valero à l’intersection des rues Hinton et Sainte-Julie, à Montréal-Est.

Les membres du collectif Antigone, qui se décrit dans un communiqué comme un groupe d’affinité d’Extinction Rébellion Québec ont investi le site très tôt mercredi matin.

Certains manifestants occupent les accès routiers au terminal où un conteneur maritime a été déposé tandis que d’autres ont grimpé dans les tours de chargement et se sont enchaînés aux structures.

Quatre manifestants sont également barricadés dans le conteneur tandis que deux autres s'y sont attachés.

Je vais rester le temps qu’il faudra [...] pour arriver à l’objectif qu’on veut atteindre d’un plan clair de fermeture du pipeline 9B , a expliqué à Radio-Canada Mathilde Horvais, attachée au conteneur.

Certains manifestants ont grimpé dans les tours de chargement pétrolier où ils se sont enchaînés aux structures. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Un oléoduc dangereux, selon les manifestants

Selon le Collectif Antigone, cet oléoduc vétuste, propriété d'Enbridge, représente une menace réelle, en cas de fuite, pour l’approvisionnement en eau potable de millions de Québécois en plus de contribuer à l’aggravation de la crise climatique.

« C’est un pipeline qui est vieux de 45 ans environ, hautement corrodé, à haut risque de déversement qui traverse les rivières des Outaouais, des Mille Îles, des Prairies. C’est tous des cours d’eau qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent. » — Une citation de Guillaume Sylvestre, porte-parole du collectif Antigone

S’il y a des fissures à ces endroits-là, on parle de désastre écologique sans précédent, affirme Guillaume Sylvestre. Ça transporte le pétrole des sables bitumineux en Alberta qui est super lourd, super difficile à ramasser. Je pense que pour toutes ces raisons-là, c’est le temps de passer à l’action.

Le groupe réclame par conséquent une diminution immédiate de la quantité de pétrole qui circule dans la ligne 9B et un plan clair de la part des gouvernements pour sa fermeture complète.

On est quelques femmes à s’être déplacées au nom de nos enfants, au nom de ce qu’on est en train d’essayer de construire comme monde. C’est un soutien pacifique à cette action de désobéissance , a pour sa part déclaré la réalisatrice et auteure Anaïs Barbeau-Lavallette qui s'est rendue sur les lieux pour apporter son soutien aux manifestants.

Les militants réclament la fermeture de l’oléoduc pétrolier de la ligne 9B, propriété de la multinationale Enbridge. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Dégager le terminal, une opération délicate

Des forces policières et des équipes techniques du service des incendies ont été dépêchées sur les lieux pour tenter de dégager les accès au terminal, mais l’opération s’annonce longue et délicate puisqu’au moins six manifestants sont installés sur de hautes structures.

Un périmètre policier a été établi à l’entrée du terminal où aucun incident n’avait été rapporté au moment d’écrire ces lignes.

En 2015, la société Enbridge avait attiré l'attention sur cet oléoduc en inversant le flux entre North Westover, en Ontario, et Montréal dans le but d’approvisionner les raffineries de l’Ontario et du Québec en pétrole de l’Alberta.

Enbridge n'a pas réagi à l'occupation du collectif.

Dans la section de son site Internet consacrée à son terminal de Montréal-Est, Valero assure que ses installations sont conformes aux réglementations canadiennes, américaines et internationales en plus de répondre aux plus hautes exigences de l'industrie .