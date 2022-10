Occupation d’Ottawa : la police locale n’avait pas le temps de répondre aux questions

La conseillère municipale, qui témoigne mercredi devant la Commission d'enquête sur l'état d'urgence, a raconté mercredi matin au juge Rouleau que certaines personnes [au SPO ] disaient qu'il fallait limiter le nombre de réunions parce qu'il y avait peu de ressources policières disponibles.

Aussi, Mme Deans était carrément mal à l'aise de convoquer le Service de police pour obtenir des réponses aux nombreuses questions que se posaient alors les membres du conseil de ville et leurs commettants.

Ce sentiment explique entre autres pourquoi la Commission des services policiers ne s'est pas réunie publiquement entre le 26 janvier, soit quelques jours avant le début de la manifestation des camionneurs, et le 5 février, alors que le rassemblement entrait dans sa deuxième fin de semaine, a-t-elle indiqué.

« On essayait d'établir un équilibre. On ne voulait pas prendre trop de temps à la police, mais il fallait quand même obtenir l'information dont on avait besoin pour remplir nos fonctions. » — Une citation de Diane Deans, ex-présidente de la Commission des services policiers d'Ottawa

Mme Deans a également confirmé que, lors de la réunion du 26 janvier, le chef de police de l'époque, Peter Sloly, a omis de dire à la Commission que les protestataires entendaient rester à Ottawa pour une durée indéterminée, alors qu'un document déposé en preuve mercredi indique que le SPO détenait déjà ces informations.

Lors d'une conversation en tête-à-tête, le chef Sloly aurait plutôt dit à Mme Deans qu'il s'attendait à ce que les protestataires soient partis le lundi suivant, corroborant ainsi le témoignage offert en début de semaine par le directeur général de la Ville, Steve Kanellakos.

Le témoignage de Mme Deans se déroule alors que des élections municipales auront lieu lundi prochain en Ontario. La principale intéressée ne se représente pas.

Le gouvernement Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 pour mettre fin à un rassemblement réunissant des camionneurs et d’autres manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa du samedi 29 janvier au dimanche 20 février. Cette loi – adoptée en 1988 pour succéder à la Loi sur les mesures de guerre – prévoit notamment qu’une enquête publique doit a fortiori se pencher sur les circonstances ayant mené les autorités à prendre une telle décision.

Un portrait général des événements commence à se dessiner

La Commission, présidée par le juge Paul Rouleau, a amorcé ses travaux publics la semaine dernière. Vendredi, résidents et commerçants ont raconté l'enfer qu'ils ont subi pendant l’occupation des camionneurs, qui faisaient retentir leurs klaxons du matin au soir dans les rues d’Ottawa.

Puis, à la reprise des travaux, lundi, il a été révélé que la Ville et son service de police – qui avaient été prévenus que certains manifestants comptaient rester des semaines dans la capitale – pensaient malgré tout que la plupart d’entre eux auraient quitté les lieux au bout de quelques jours.

Enfin, mardi, le maire Jim Watson a déploré la lenteur des gouvernements fédéral et provincial à envoyer des renforts à la police d’Ottawa, qui s’est sentie rapidement dépassée par les événements. Il s’est dit particulièrement frustré par le manque de collaboration du premier ministre ontarien, Doug Ford.

Les audiences de la Commission se poursuivront chaque jour jusqu'au 25 novembre de 9 h 30 à 18 h, voire plus tard. À terme, pas moins de 65 personnes auront témoigné, dont Justin Trudeau et sept membres de son Cabinet. Des organisateurs du convoi et leurs avocats participent aussi aux travaux.

La loi prévoit que le juge Rouleau devra remettre ses recommandations au gouvernement d’ici le 6 février. Son rapport devra également être présenté au Parlement avant le 20 février.