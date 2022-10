Des technologies novatrices pour rendre les routes du Nord plus sécuritaires

L’Institut des politiques du Nord (IPN) a publié une nouvelle étude intitulée Solutions intelligentes pour les routes du Nord, dans laquelle il dresse une liste d’idées pour rendre les routes de la région plus sécuritaires.

Au final, deux recommandations ont été formulées pour le gouvernement Ford : de mettre en œuvre des technologies routières intelligentes dans le Nord de l’Ontario et de soutenir la poursuite des recherches et des essais de techniques de construction de route moins éprouvées.

Nous n’avons pas besoin d’inventer quelque chose de nouveau pour améliorer les routes du Nord. Il existe des solutions éprouvées qui ont été mises en œuvre ailleurs et que nous pouvons utiliser ici , assure l’auteur du document, William Dunstan.

Il propose notamment d’utiliser des revêtements routiers autoréparables, des systèmes de dégivrage automatique, des limites de vitesse dynamiques et des radars pour contrôler les excès de vitesse.

William Dunstan indique que ça coûte très cher de construire des routes dans le Grand Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Le chercheur suggère aussi de nouvelles méthodes de construction de routes, qui pourraient améliorer le réseau routier, surtout pour les communautés isolées et Premières Nations dans le Grand Nord.

Je crois que l’information publiée par l’ IPN est très juste. Chaque suggestion peut être implémentée , affirme le coprésident du Groupe de travail pour les transports dans le Nord et président de la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario, Danny Whalen.

Mais il estime que le gouvernement Ford doit agir et mettre ces technologies à l’essai.

Nous ne saurons pas si [ces technologies] fonctionnent tant que nous n’aurons pas essayé.

La province doit agir

Selon l’auteur de l’étude, les données les plus frappantes proviennent des tests de systèmes de limites de vitesse dynamiques, qui ont été mis à l’essai en Colombie-Britannique.

Il y a des capteurs tout au long de la route et ils peuvent identifier les conditions météorologiques propices à des accidents , explique M. Dunstan.

En utilisant ces données, la limite de vitesse peut être adaptée pour réduire les risques d’incidents sur la route.

« Ce qu’on a trouvé est que pour chaque dollar dépensé pour installer cette technologie, on économise quatre dollars grâce aux accidents qui n’ont pas lieu. » — Une citation de William Dunstan, analyste de recherche à l'Institut des politiques du Nord

D’après l’analyste, l’Ontario a déjà l’infrastructure nécessaire pour mettre de tels capteurs en place.

Mais pour y arriver, Danny Whalen réclame que la province soit plus active dans la création de projets pilotes pour tester l’efficacité de ces technologies.

« Nous faisons notre part, mais les routes 17 et plusieurs autres dans le Nord ne nous appartiennent pas. La province doit commencer à mettre en œuvre des idées que nous suggérons. » — Une citation de Danny Whalen, coprésident du Groupe de travail pour les transports dans le Nord

J’ai beaucoup d’idées, l’IPN a sûrement d’autres idées, mais il faut travailler avec la province pour que certaines d’entre elles puissent voir le jour , lance-t-il.

Il déplore notamment le silence de la province depuis quelques mois au sujet d’un projet pilote de route à 2+1 voies sur la route 11 au nord de North Bay.

Un porte-parole du ministère des Transports de l'Ontario (MTO) a répondu par courriel que le gouvernement reconnaît que le Nord de l'Ontario a des besoins particuliers en matière de transport.

Il indique que les prochaines étapes du projet pilote de route à 2+1 voies consisteront à octroyer le contrat de construction, de concevoir les plans et de compléter une étude environnementale.

Réduction des risques et des coûts

M. Dunstan constate qu’il y a plusieurs avantages à l’installation de technologies novatrices et l’utilisation de nouvelles méthodes de construction. En plus de réduire les risques de collisions, les frais d’entretien sont moins élevés.

Le principal obstacle, c’est l’argent , affirme l’analyste.

Notamment, il propose la construction de routes à tapis de bois, qui sont notamment utilisés sur des chantiers dans des zones humides.

Bien qu’elles soient moins éprouvées que les autres technologies intelligentes proposées, il y voit une occasion peu coûteuse de lier en permanence les Premières Nations du Grand Nord au reste de la province.

La plupart ont recours aux routes de glace durant l’hiver.

Les routes de glace sont ouvertes de moins en moins longtemps chaque saison en raison de l’impact des changements climatiques. (archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Les routes avec tapis sont seulement 50 % du prix d’une route avec du gravier traditionnel , estime M. Dunstan.

Le Grand Nord de l’Ontario sera d’ailleurs l’un des principaux sujets d’une prochaine réunion du Groupe de travail pour les transports dans le Nord.

Il a pour mission de développer des solutions pour toutes les formes de transports en se basant sur un rapport publié par la province  (Nouvelle fenêtre) en décembre 2020, qui contient 67 recommandations.

Plusieurs d'entre elles sont reflétées dans les points soulevés par l’étude de l’IPN , souligne M. Whalen.

Il espère poursuivre ses discussions avec la province dans l’espoir de faire avancer certains projets.