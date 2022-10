L’évêque Mgr Daniel Jodoin quitte le diocèse de Bathurst

La nouvelle a été annoncée mardi par le Saint-Siège. Mgr Daniel Jodoin remplace l’évêque de Nicolet, Mgr André Gazaille, qui prend sa retraite.

Mgr Daniel Jodoin restera à Bathurst pendant encore quelque temps s'occupera des tâches administratives du diocèse jusqu'à son déménagement dans quelques semaines.

Mgr Daniel Jodoin, originaire du Québec, a été à la tête du diocèse de Bathurst pendant près de dix ans. Son mandat marqué par plusieurs dossiers, dont celui des agressions sexuelles commises par des prêtres.

Pendant des années, le diocèse a lutté devant les tribunaux contre la compagnie d’assurance Aviva. Cette dernière refusait de couvrir des indemnités – se chiffrant à plusieurs millions de dollars – versées par l'Église à des victimes. L’affaire a connu plus d’un rebondissement.

En 2016, la Cour du Banc de la Reine a donné raison en partie à l’assureur. Le diocèse a porté la cause en appel et a eu gain de cause en 2018. L’assureur s’est par la suite tourné vers la Cour suprême du Canada, qui n’a pas entendu l’appel.

Mgr Jodoin était aussi en poste lorsqu’un incendie allumé délibérément a complètement détruit l’église de Bas-Caraquet en 2018. Le sinistre avait ébranlé cette communauté de la Péninsule acadienne. Une nouvelle église a été construite et consacrée en décembre 2020.

Une autre affaire qui a retenu l’attention au sein de la communauté catholique du Nord-Est du Nouveau-Brunswick a été celui du départ d’un prêtre de Caraquet qui avait reconnu en 2020 avoir eu des rapports intimes avec une personne adulte consentante.