EA prépare le prochain jeu des Sims

Dans une présentation à l’événement Behind The Sims Summit mardi, le studio a dévoilé les grandes lignes du projet, qui est encore dans ses premières phases de développement. Les fonctionnalités mises de l’avant démontrent que la franchise souhaite développer le côté social du jeu, en plus d’accroître les possibilités de personnalisation des objets et des maisons.

Nous nous appuyons sur les fondements qui ont rendu Les Sims fascinants pour des générations de joueurs et de joueuses, et nous repoussons les limites pour créer de nouvelles expériences , a déclaré la vice-présidente Lyndsay Pearson.

De nouvelles possibilités à l'horizon

Project Rene proposera un mode solo et un mode collaboratif multiplateforme. Deux personnes pourront donc construire et décorer une maison ensemble, et ce, même si l’une d’elles possède le jeu sur ordinateur, et l’autre sur Xbox.

Il sera aussi possible de choisir les meubles d’une pièce sur son téléphone intelligent, puis finaliser les agencements sur son ordinateur, par exemple.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Voici un exemple de comment il sera possible de personnaliser des objets dans le prochain jeu des Sims. Photo : EA/Maxis Studios

Les premières images dévoilées par EA montrent aussi un niveau de personnalisation encore impossible dans les Sims 4. Les joueurs et joueuses pourront entre autres créer un lit morceau par morceau, en choisissant la couleur et les motifs des draps, ou encore la forme du dosseret de tête.

En attendant la sortie de son nouveau jeu, EA promet de continuer de mettre à jour Les Sims 4. Deux titres d’expansion sont prévus en 2023. Notons que le jeu de base des Sims 4 est gratuit depuis mardi.