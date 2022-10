Les restes humains trouvés à Saint-Jean sont ceux de l’étudiant Chi Thien Tran

Le jeune étudiant d'origine vietnamienne avait été vu pour la dernière fois le 3 mai, dans le secteur de l’avenue Parkwood.

Le lendemain, jour de son anniversaire, il a envoyé un message texte à ses parents : un seul mot y était écrit bye . Il était 5 h 30.

Alarmés, ces derniers avaient immédiatement communiqué avec les autorités policières.

Six mois avant sa disparition, ses parents avaient déménagé de Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, pour venir rejoindre leur fils à Saint-Jean. Ils affirmaient que ce dernier était isolé lors de la pandémie de la COVID-19, et semblait triste et replié sur lui-même avant sa disparition.

Chi "John" Thien Tran, le second à partir de la gauche, avec son petit frère, Chi Nhan Tran Thao, son père, Thao Tran, et sa mère, Thu Tran. Photo : (Gracieuseté : Thao Tran).

Depuis le 4 mai, la police et la famille recherchaient activement Chi Thien Tran et avaient fait appel à la communauté pour les aider.

Le 17 mai, le sac à dos de Chi Thien Tran a été retrouvé sur la plage Bayshore par une marcheuse. Il contenait des objets personnels, de l’argent, des cartes d’identité, de la boue et des algues.

Identification des restes humains

Près de quatre mois plus tard, le 13 septembre, des restes humains sont trouvés dans le secteur de Long Wharf. Les autorités ont initialement pensé qu'ils appartenaient à une personne du sexe opposé.

L'autopsie avait déterminé que les restes étaient ceux d'une femme âgée entre 17 et 30 ans, qui devait mesurer entre 5 pieds 4 pouces (162 cm) et 5 pieds 7 pouces (170 cm).

Chi Thien Tran était âgé de 20 ans, mesurait 5 pieds 2 pouces (1 m 58) et pesait 114 livres (52 kg). Photo : (Gracieuseté : Thao Tran).

La police a ensuite fait appel aux services d’un anthropologue judiciaire pour l’aider à identifier les restes. Un test d’ADN a permis de confirmer l’identité du jeune homme d’origine vietnamienne, indique la police régionale de Saint-Jean.

Diplômé en 2021 de l’école secondaire de Saint-Jean, Chi Thien Tran avait été accepté au programme d’informatique de l’Université du Nouveau-Brunswick.

Les autorités continuent de mener son enquête sur sa mort.