Quels seront les enjeux du prochain conseiller municipal de Rideau-Vanier?

Au cours des 12 dernières années, l'élu franco-ontarien a dû traiter divers dossiers pour le bien-être des résidents de son quartier. Selon lui, son successeur devra faire de la crise du logement une priorité, comme l’a fait celui qui était aussi le président du conseil d’administration de Logement communautaire d’Ottawa.

On le voit dans les refuges et dans les hôtels, chaque soir, 2000 personnes n’ont pas de clés ou de bail. Il y a aussi la plus grande crise du logement avec l’abordabilité, l’augmentation du coût de la vie, des taux d’intérêt et des coûts [de matériaux] de construction.

Mathieu Fleury estime que le prochain conseil municipal aura beaucoup à faire en ce qui a trait au logement.

L’accès difficile au logement a des répercussions sur les personnes les plus vulnérables de la région. La présidente de l’organisme Les Bergers de l'Espoir, Deirdre Freiheit, dit observer de plus en plus de personnes en situation d’itinérance.

La raison pour laquelle les abris sont surpeuplés est que nous avons une crise du logement qui se poursuit dans la ville.

Deirdre Freiheit est la présidente de l’organisme Les Bergers de l'Espoir. Photo : Radio-Canada

Elle raconte que des familles démunies sont contraintes de vivre dans un hôtel pendant des années.

Nous construisons des logements abordables, mais nous ne le faisons pas assez vite. Nous devons investir dans le logement et je pense que ce sera la plus grande priorité du conseil et du prochain maire , poursuit Deirdre Freiheit.

« Les chiffres n’ont jamais été aussi hauts. Les gens viennent d'autres communautés pour obtenir des services que seule la Ville d’Ottawa peut offrir. Plusieurs raisons font en sorte qu’il y a présentement une insécurité alimentaire. » — Une citation de Deirdre Freiheit, présidente de l’organisme Les Bergers de l'Espoir

Des propos qui trouvent écho auprès de la directrice générale de la Zone d'amélioration commerciale Vanier, Nathalie Carrier. Selon elle, ce sont maintenant les commerçants qui en ressentent les contrecoups.

On commence à hériter, de plus en plus, des problèmes sociaux qui ne sont pas gérés par la Ville , dit-elle sur un ton catégorique, en parlant notamment de la consommation de drogues et du manque de logements abordables.

Nathalie Carrier met également l'enjeu économique sous le radar du prochain conseiller ou de la prochaine conseillère de Rideau-Vanier. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Il manque de services locaux pour chaque municipalité, alors nos commerçants sont devenus les premiers intervenants lors de crises [liées] à la santé et à la sécurité.

« Il y a presque 10 000 logements qui seront ajoutés dans le quartier Vanier dans les 10 prochaines années. Il faut faire en sorte que ces logements soient construits le plus vite possible. » — Une citation de Nathalie Carrier, directrice générale de la Zone d'amélioration commerciale Vanier

D’autres enjeux à surveiller

Outre le logement, Mathieu Fleury estime que la personne qui va lui succéder devra focaliser ses énergies sur d’autres dossiers importants : les pistes cyclables, la toxicomanie et la santé mentale.

Plein de beaux défis! Il y aura aussi des enjeux du quotidien, comme des parcs à refaire. Le nouvel élu ou la nouvelle élue définira ses propres priorités. Ce n’est pas à moi de le faire , glisse-t-il toutefois.

De son côté, Nathalie Carrier met également l'enjeu économique sous le radar du prochain élu.

Les entreprises font assez d’argent pour survivre, mais on ne fait pas assez d’argent pour payer nos dettes [accumulées depuis le début de la pandémie]. Il faut que la Ville soit à l’écoute du développement économique , souhaite celle qui précise que cet enjeu concerne presque tous les quartiers d’Ottawa.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les électeurs de Rideau-Vanier auront l’embarras du choix le 24 octobre pour élire la personne qui va les représenter. Il s’agit du quartier le plus convoité, avec 10 candidats en lice.

Candidats au poste de conseiller municipal de Rideau-Vanier : Patrick Auguste

Hicham Boutaleb

Tyler Cybulski

Burthomley Douzable

Julie Fiala

Jwane Izzetpanah

Kim Leclerc

Alex Osorio

Stéphanie Plante

Laura Shantz

Avec les informations de Frédéric Pepin