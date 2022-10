Pour prioriser la protection de l’enfance, un tribunal met 60 causes en veilleuse

Plus de 60 causes sur lesquelles devait se pencher la Cour du Banc du Roi au Nouveau-Brunswick cet automne sont mises en veilleuse parce qu’aucun juge n’est disponible pour présider les procédures.

La Cour d’appel a statué le 29 septembre que les causes en matière de protection de l’enfance doivent être traitées dans le délai de 30 jours prévu par la Loi sur les services à la famille, à moins de circonstances exceptionnelles .

La juge en chef de la Cour du Banc du Roi, Tracey DeWare, a transmis cette directive aux membres du Barreau du Nouveau-Brunswick le 7 octobre.

Il importe que les causes liées à la protection de l'enfance soient traitées en temps opportun, souligne le directeur général du Barreau du Nouveau-Brunswick, Marc L. Richard.

Lorsque l’on parle de la séparation de familles ou de la garde et des droits partagés, plus longtemps que les enfants sont, si vous voulez, en attente, le lien familial peut se briser. Il y a des conséquences vraiment sérieuses au niveau de l’unité familiale, que ce soit la mère avec les enfants, le père, etc. Lorsqu’il y a une instabilité, en [fin de compte], ce sont les enfants qui en écopent , explique Marc L. Richard au cours d’une entrevue accordée mercredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Me Marc L. Richard, directeur général du Barreau du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Les causes mises en veilleuse courent le risque d’être reportées, selon la juge DeWare. Elles devaient être entendues du 19 octobre au 21 décembre. La liste en comprend 26 à Moncton, 24 à Saint-Jean, huit à Bathurst, six à Fredericton. Les palais de justice de Campbellton, Edmundston et Woodstock en comptent pour leur part chacun une.

La juge DeWare avait fait état quatre mois auparavant d’un nombre sans précédent de procès devant jury, ce qui risquait d’entraîner le report d’autres causes. Elle avait aussi mentionné un grand volume de causes en matière de protection de l’enfance qui n’avaient pu être traitées dans le délai requis à cause d’une pénurie d’avocats et de deux postes de juges vacants.

Il y a environ 135 causes liées à la protection de l'enfance devant la Cour du Banc du Roi à l'heure actuelle.

Une accumulation de retards

La situation n’étonne guère Marc L. Richard, car il y avait déjà des retards qui s'accumulaient dans la division de la famille au sein de la Cour du Banc du Roi, particulièrement dans les régions de Moncton et de Saint-Jean, dit-il.

C’est une solution temporaire pour le moment, mais [la juge en chef] est en train de regarder les statistiques, de réviser tous les dossiers, etc., pour possiblement demander au ministre fédéral de la Justice des juges supplémentaires , indique Me Richard.

Marc L. Richard ne sait pas exactement combien de juges il faudrait nommer pour répondre aux besoins, mais il explique que le processus prend du temps au gouvernement fédéral.

Il y a un poste vacant à Miramichi présentement. [...] Ça fait peut-être un an. Je ne sais pas depuis combien de temps le poste est vacant. Donc, ça prend du temps avant que les postes soient [pourvus] , indique Me Richard à titre d’exemple.

Le manque de juges et d'avocats touche le pays tout entier, ajoute Me Richard. Il souligne que le site web du Barreau affiche d'ailleurs des dizaines d'offres d'emplois d'avocats.

Toutes les causes criminelles prévues à l’heure actuelle vont toutefois se poursuivre, selon la juge DeWare. De plus, la Cour du Banc du Roi veut faire en sorte que les conférences en vue de règlements à l’amiable se poursuivent. Elle espère que de tels règlements soient conclus, ce qui libérerait des ressources pour traiter d’autres causes et réduirait le nombre de celles mises en veilleuse.