Les joueurs de la LHJMQ recevront une formation sur la notion du consentement

La Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ) a mis en place cette initiative pour mettre fin à la culture du silence et aux comportements toxiques au sein du hockey. C'est aussi à la suite des allégations de viol collectif par des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) et la saga de Hockey Canada que la LHJMQ a pris cette décision.

L'ensemble des équipes vont participer à cette formation. Les joueurs auront un atelier sur le consentement avant une relation sexuelle.

La situation était inacceptable et pour nous il était important de prendre action immédiatement avec des programmes pour nos joueurs , soutient le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau.

« On a trois objectifs dans la ligue : on veut qu’ils soient de meilleurs joueurs de hockey possible, s'assurer qu'ils puissent être de bons étudiants et surtout de bons citoyens. »