L’ours polaire aperçu au nord du Manitoba a été capturé dans la communauté de Shamattawa

L'animal a été relâché sur la côte de la baie d'Hudson après avoir rôdé pendant plusieurs jours dans la communauté, indique la province.

Selon un porte-parole de la province, des agents de conservation de la faune du Manitoba ont trouvé mardi, peu après midi, un grand ours polaire adulte pesant environ 250 kg (551 livres), qui leur avait échappé auparavant.

Il a été tranquillisé et transporté par hélicoptère jusqu'à la côte, puis relâché avec succès peu après 15 h, a précisé le porte-parole.

Plus tôt dans la journée, les agents ont effectué des recherches par hélicoptère pendant deux heures pour tenter de localiser l'animal, sans succès.

Ils ont alors placé un piège dans un ponceau situé dans la communauté, qui se trouve à environ 130 kilomètres de la côte.

Shamattawa est une communauté éloignée et isolée, uniquement reliée au reste de la province par des routes d'hiver et de glace. Les routes d'hiver s'étendent également à l'est de la communauté vers Fort Severn et Peawanuck, en Ontario. On peut également s'y rendre par la voie des airs.

En cas de rencontre avec un ours polaire sauvage, les autorités recommandent de trouver un endroit sûr, comme une voiture ou un bâtiment, et d’appeler la ligne d'alerte pour les ours polaires au 204 675-2327.