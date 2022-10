Le président ukrainien Volodymyr Zelensky remercie le Canada, pourfend l’Iran

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit « reconnaissant » de l'appui du Canada à l'Ukraine, après avoir réclamé à Ottawa et à ses alliés plus de livraisons d’armes.

Le Canada réagit rapidement quand il est question d'offrir du soutien à l'Ukraine , a-t-il affirmé d'emblée, lors d'une entrevue exceptionnelle sous forme de table ronde accordée à Radio-Canada, CBC et CTV.

Il a souligné que les deux pays avaient des valeurs et une histoire commune. C'est plus qu'un partenariat, c'est comme être parents, malgré la distance , a-t-il dit.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le 24 février, les Forces armées canadiennes fournissent des armes, des véhicules blindés et de l'équipement militaire à l'Ukraine, en plus de former des soldats ukrainiens.

Une aide somme toute modeste comparée à celle des États-Unis, qui fournit la majorité des armes à l'Ukraine. Ottawa a fourni 626 millions de dollars en aide militaire, mais sa dernière promesse pour l’envoi d’équipements militaires remonte à juin.

L'Ukraine réclame depuis des mois des armes lourdes de ses alliés occidentaux pour tenir le front contre l’armée russe.

Des drones iraniens et chantage nucléaire

Lors de l'entrevue, le président s'en est également pris à l'Iran, qui fournirait des drones aux Russes, devenues les principales armes déployées par Moscou contre les villes ukrainiennes et ses infrastructures énergétiques civiles. L'Iran accepte de l'argent sale et est responsable de la mort d'Ukrainiens, a-t-il déploré.

Les hauts placés en Iran nient qu'ils ont vendu des drones. Mais nous voyons des centaines de frappes sur des infrastructures civiles, des écoles et des universités , a souligné Volodymyr Zelensky.

Ce dernier a également accusé le président russe Vladimir Poutine de pratiquer un chantage nucléaire , avec l'appropriation formelle de la centrale de Zaporijia ce mois-ci. Plus grande centrale nucléaire d'Europe, elle est occupée par les Russes depuis mars.

Le président ukrainien réclame par conséquent une intervention plus ferme de la communauté internationale envers la Russie, qu'il a qualifié d'État terroriste . Il estime qu'avec le président russe, l'utilisation de l'arme nucléaire ne peut jamais être écartée.

J'estime pour ma part que l'exemple de la saisie de la centrale nucléaire, c'est une étape franchie vers la menace nucléaire (...) On ne sait jamais ce qu'ils vont faire, ils pourront tenter d'imposer des conditions, ou de couper l'électricité, et c'est ce qu'ils font , a-t-il déclaré.

Le président prédit que la Russie perdra bientôt la confiance de son peuple après des mois de combat. Le président ukrainien a réitéré qu'il garantissait la sécurité aux soldats russes qui se rendent.

Tant que les territoires occupés n'ont pas été libérés toutefois, M. Zelensky affirme ne pas envisager de négociations avec la Russie.

Avec des propos recueillis par Marie-Eve Bédard