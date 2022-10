Nouveau site internet pour rassembler les services en santé mentale

L'Association des ressources alternatives et communautaires en santé mentale 02 (ARACSM-02) espère ainsi mieux rejoindre les familles et la clientèle des milieux scolaires ainsi que les intervenants et les professionnels qui oeuvrent auprès des personnes dans le besoin.

Augmenter la visibilité des services alternatifs et communautaires en santé mentale offerts dans la région permettra autant à la population, aux intervenants des divers milieux, aux professionnels, aux employeurs, aux milieux scolaires ainsi qu’aux familles de trouver plus facilement et rapidement les services qu’ils recherchent. Les gens seront également à même de constater l’ampleur du travail accompli et la diversité des services proposés , a mentionné la directrice générale de l’ ARACSM-02 , Nancy Bolduc.

Le site sm02.ca sert de fenêtre à 18 organismes communautaires qui desservent les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Chibougamau-Chapais.