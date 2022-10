Code noir : la députée NPD de Windsor-Ouest demande des comptes au gouvernement

Lundi, le comté d'Essex a déclaré l'état d'urgence après plusieurs alertes de code noir dans les services médicaux d'urgence (SMU).

Au cours des deux premières semaines d'octobre seulement, le SMU de Windsor-Essex a émis plus de 500 alertes du genre. Dernière en date, le 12 octobre, pendant trois heures la région s'est retrouvée sans aucune ambulance pour répondre aux appels d'urgence du 911.

Le fait d'entendre que le comté d'Essex a passé presque trois heures consécutives sans une seule ambulance disponible est tout simplement horrifiant , indique Lisa Gretzky dans un communiqué.

Lisa Gretzky, députée provinciale de Windsor-Ouest pour le Nouveau Parti démocratique de l'Ontario. (Archives) Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

Elle réclame plus de financement des soins de santé et l'abrogation immédiate de la loi 124 qui limite les augmentations salariales à 1 % par an pour les employés de la fonction publique de l'Ontario ainsi que pour les travailleurs du secteur public élargi, notamment les infirmières et les enseignants.

Adoptée en 2019, les dispositions de la loi devraient être en vigueur pendant trois ans pour aider à éliminer le déficit.

À l'instar d'autres critiques, Mme Gretzky juge qu'elle a contribué à la grave pénurie d'infirmières.

Un manque critique et systémique de financement des hôpitaux, de personnel et d'accès aux médecins de soins primaires les contraint à des situations impossibles. Doug Ford n'a pas reconnu la profondeur de cette crise. Il est clair que dans le comté d'Essex, le manque de financement des soins de santé par Ford a atteint un niveau d'urgence , souligne-t-elle.

Elle ajoute que le gouvernement Ford devrait affecter l'argent de son excédent de 2,1 milliards de dollars aux soins de santé afin de s'assurer que les Ontariens aient accès aux soins essentiels lorsqu'ils en ont besoin.

James Jovanovic est le président de la section locale 2974 du SCFP qui représente les travailleurs des services médicaux d'urgence de Windsor-Essex. Photo : CBC/Jacob Barker

Plusieurs facteurs en cause

Lundi, le chef des SMU, Bruce Krauter, a indiqué que la pénurie d'ambulances est notamment causée par les retards pour le déchargement des patients dans les hôpitaux.

Les causes des retards sont complexes et liées à des problèmes de longue date de capacité hospitalière, de flux de patients, de manque de prestataires de soins primaires locaux, ce qui entraîne une utilisation accrue du système [du] 911.

Mais pour le président la section 2974 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les ambulanciers, d'autres facteurs doivent être pris en compte.

Il s'agit d'un goulot d'étranglement dû à l'augmentation des appels d'urgence, à l'augmentation du nombre de patients qui se rendent à l'hôpital, en raison d'éléments tels que le vieillissement croissant de la population, et au manque de lits et de personnel pour s'occuper d'eux et les traiter correctement , explique James Jovanovic.

Il ajoute que la situation mine le moral des ambulanciers.

Lorsque nous sommes confrontés à ces conditions où, quoi que nous fassions, nous ne sommes pas en mesure d'aider les situations que nous voyons, cela pèse lourdement sur les travailleurs de la santé et les intervenants d'urgence, et cela contribue certainement à une baisse du moral, au niveau d'épuisement professionnel , constate-t-il.

M. Jovanovic affirme que le syndicat soutient pleinement l'état d'urgence. Il espère que cette déclaration incitera les différents niveaux de gouvernement à agir. Pour lui aussi, il est essentiel d'augmenter le personnel et le financement pour s'attaquer au problème de manière significative.

Avec des informations de CBC