Deux ans après des inondations, les dommages sont toujours visibles à Fort Vermilion

Des résidents de Fort Vermilion, un hameau dans le nord de l’Alberta, ont de la difficulté à obtenir une aide financière pour rénover leurs logements et entreprises endommagés par des inondations survenues en 2020 .

Beaucoup de personnes ne sont pas encore retournées chez elles deux ans et demi plus tard , dit Charles LaForge qui tenait avec Lucille Labrecque un terrain de golf et un restaurant dans le hameau qui ont été inondés en avril 2020.

Depuis, ils n’ont pas réussi à rouvrir les portes de leur restaurant ni à accueillir les golfeurs.

Le 27 avril 2020, des embâcles de glace ont provoqué l’augmentation du niveau de l’eau des rivières dans le nord de la province.

En seulement quelques heures, l’eau s’est propagée dans le hameau inondant le restaurant et le terrain de golf.

La Gendarmerie royale du Canada leur a ordonné de quitter leur résidence par sécurité. À leur retour, le couple a constaté que l’eau avait pratiquement tout détruit : les sols, la pelouse, les voiturettes de golf, les meubles et les appareils d’électroménagers.

Traumatisée par les inondations, Lucille Labrecque est en thérapie. Photo : Radio-Canada / Madeleine Cummings

Comme de nombreux voisins, Lucille Labrecque et Charles Laforge n’avaient d’assurance contre les inondations, car les compagnies d'assurances ne vendent pas ce type de police pour les propriétés situées sur des terres inondables.

Le coût total des rénovations est estimé à 4 millions de dollars.

La province a donné au comté Mackenzie, auquel appartient le hameau, une enveloppe de 16,4 millions de dollars via le Disaster Recovery Program qui facilite les indemnisations lors d’une catastrophe naturelle. Le comté a également reçu 11,5 millions de dollars pour reloger les résidents.

La moyenne d'indemnisation accordée aux propriétaires du comté était de 94 000 $.

D'après Scott Johnson, attaché de presse du ministère provincial des Affaires municipales, les demandes d'indemnisation de quatre entreprises, dont celle du couple, sont toujours en cours d’évaluation. Il ajoute que les employés de l’agence chargée de leur cas les aident durant le processus de leur demande.

Ce processus a déjà été fortement critiqué lors des inondations de 2013 à Calgary et avait détruit une bonne partie de High River. Par ailleurs, à la suite de ces inondations, un rapport produit en 2016 avait recommandé des changements aux programmes d'indemnisation de la province, pour améliorer la communication avec les sinistrés.

Le processus de demande d'indemnisation est traumatisant pour ceux qui ont beaucoup perdu, ou tout perdu , soulignait le rapport.

Afin d’éviter que cette situation ne se reproduise, le comté Mackenzie n’autorise plus de constructions sur des terres inondables que ce soit pour des rénovations de propriétés déjà existantes ou de nouveaux développements immobiliers.

Avec des informations de Madeleine Cummings