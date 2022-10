Faible recul de l’inflation à 6,9 % en septembre au Canada

Comme ce fut le cas en août, cette baisse de l'inflation est essentiellement attribuable au recul du prix de l'essence à la pompe.

L'épicerie toujours plus chère

Le prix des aliments achetés en magasin, lui, a continué d'augmenter en septembre, affichant un bond de 11,4 % par rapport à la même période l'an dernier. C'est du jamais-vu depuis août 1981 (+11,9 %).

L'augmentation des prix des aliments achetés en magasin dépasse celle de l' IPC d'ensemble depuis 10 mois consécutifs, soit depuis décembre 2021 , souligne Statistique Canada.

« La hausse des prix des aliments et des boissons est entre autres attribuable aux conditions météorologiques défavorables, à l'augmentation des prix d'intrants importants, comme les engrais et le gaz naturel, ainsi qu'à l'instabilité géopolitique découlant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. » — Une citation de Extrait de : Le Quotidien, Statistique Canada Statistique Canada

Lundi, les épiciers Metro et Loblaw ont annoncé un gel des prix de certains produits pour plusieurs mois. Des annonces qui pourraient représenter des démarches marketing réussies, selon des experts.

Prix des produits par rapport à septembre 2021 Les viandes +7,6 %

Les produits laitiers +9,7 %

La boulangerie +14,8 %

Les légumes frais +11,8 %

Meubles, automobiles et maisons

En excluant l'énergie et l'alimentation, les prix ont augmenté de 5,4 % en septembre sur une base annuelle au pays.

Le coût des biens durables, dont l'ameublement et les véhicules automobiles, a aussi connu en septembre une augmentation supérieure à celle du mois d'août.

L'augmentation des taux hypothécaires, propulsés par cinq augmentations consécutives du taux directeur de la Banque du Canada cette année, a aussi exercé une pression à la hausse sur le coût de la vie, note Statistique Canada.

Lors de sa dernière intervention, au début de septembre, la Banque du Canada a annoncé une hausse de son taux directeur de 0,75 point de pourcentage à 3,25 %. D'autres augmentations pourraient intervenir dans les mois à venir dans la mesure où l'inflation réagit peu aux interventions de l'institution.

Le salaire horaire moyen, lui, a progressé de 5,2 % d'une année à l'autre en septembre. Ce qui signifie que, en moyenne, la hausse des prix a dépassé celle des salaires. L'écart en septembre est plus important que celui observé au mois d'août , explique l'agence fédérale.

Si on regarde un peu plus loin dans le temps, l’inflation annuelle a atteint un pic au Canada en juin dernier à 8,1 %, avant de reculer à 7,6 % en juillet et à 7 % en août.

« Turbulence économique » à l'horizon

Considérant les efforts importants de la Banque du Canada pour limiter le crédit, l'économie canadienne en surchauffe pourrait bientôt ralentir soudainement, a prévenu cette semaine la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland.

Notre économie va ralentir. Plusieurs personnes vont voir leurs paiements hypothécaires augmenter. Les affaires ne seront plus aussi bonnes que depuis le déconfinement. Et le taux de chômage ne sera plus à un creux historique , a prévenu Mme Freeland sans toutefois prononcer le mot récession .

« La Banque du Canada appuie sur les freins de l’économie, on voit déjà le ralentissement de l'activité économique et ça va continuer, c’est l'intention. Nous devons connaître les défis qui nous attendent et nous devons y être préparés. » — Une citation de Chrystia Freeland, ministre fédérale des Finances

Hier, le premier ministre Justin Trudeau a abondé dans le même sens en prévenant les Canadiens que le pays s'apprête à traverser une zone de « turbulences » économiques.

Le spectre d'une récession prochaine plane aussi aux États-Unis où les efforts soutenus de la Réserve fédérale n'arrivent pas à endiguer l'inflation qui atteignait 8,2 % sur une base annuelle en septembre denier, en baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent.