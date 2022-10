Un surplus imprévu de 479 M$ à T.-N.-L., 6 mois après avoir annoncé un déficit

Il y a six mois, dans son dernier budget, le gouvernement provincial projetait un déficit de 351 millions de dollars et un surplus d’ici quatre ans. Mais la ministre des Finances, Siobhan Coady, a revu ses projections à la hausse, mercredi, annonçant un surplus de 479 millions de dollars, le résultat d’une augmentation imprévue des recettes fiscales et des revenus pétroliers.

Globalement, les revenus augmentent de 1,33 milliards, pour atteindre 10,4 milliards, selon les nouvelles prévisions.

Les revenus d’impôts sur les sociétés et le revenu personnel seront 400 millions et 300 millions de dollars plus élevés que prévu, respectivement, une hausse remarquable qui s’explique par le réchauffement de l’économie. Le taux de chômage atteint aussi un creux historique (10,9 %), soit le niveau le moins élevé à Terre-Neuve-et-Labrador depuis 1976.

Production et prix pétroliers à la hausse

Les redevances pétrolières, alors que le prix du pétrole et la production demeurent élevés, devraient aussi grimper à 1,24 milliard de dollars, soit 43 % de plus que le gouvernement prévoyait il y a six mois. Mercredi, la ministre Coady a toutefois reconnu que la volatilité du prix du brut demeure inquiétante pour une province où les redevances pétrolières représentent, cette année, environ 12 % des revenus.

Le gouvernement dit prévoir qu'un baril de pétrole coûterait 102 $ US pendant l’exercice en cours, soit 16 $ US de plus qu’il prévoyait il y a six mois. Dans son budget de 2021-2022, le prix d'un baril avait été prévu à 64 $ US. Chaque fois que le prix du pétrole augmente d'un dollar américain, le gouvernement reçoit 16 millions en revenus supplémentaires.

À l’heure actuelle, trois mégaprojets pétroliers sont en production au large de Terre-Neuve : Hibernia, Hebron et White Rose. Un quatrième, la plate-forme flottante Terra Nova, est en cale sèche en Espagne, mais la pétrolière Suncor devrait relancer l’extraction d’ici la fin de l’année.

Dépenses à la hausse, malgré le surplus

Les dépenses sont aussi en hausse de 504 millions de dollars par rapport aux dernières prévisions, pour atteindre 9,9 milliards. L’augmentation est due à l’inflation, mais aussi les chèques de 250 $ à 500 $ que les libéraux donneront aux résidents ayant un revenu inférieur à 125 000 $.

En raison de l’excédent budgétaire de la province, la dette nette se chiffrera désormais à 16 milliards de dollars. Terre-Neuve-et-Labrador, qui ne compte que 525 000 résidents, a de loin la dette par habitant la plus élevée au pays.

Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas affiché d’excédent budgétaire depuis 2011-2012. En 2019-2020, le gouvernement a annoncé un surplus de 1,9 milliard, mais en réalité, il a fait un déficit. Les comptables du ministère des Finances avaient calculé la totalité des revenus de l’Accord atlantique, un accord de 2,5 milliards dont les paiements s’étalent sur trois décennies, en un exercice financier.