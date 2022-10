À moins d’une semaine du vote, quatre candidats à la mairie d’Ottawa croisent le fer

Parmi les 14 candidats qui tentent de succéder à Jim Watson, quatre ont reçu une invitation pour venir débattre sur le plateau de l’animateur Omar Dabaghi-Pacheco. Il s’agit de Mark Sutcliffe, de Catherine McKenney, de Bob Chiarelli et de Nour Kadri. Voici les faits saillants.

Transport

Omar Dabaghi-Pacheco a d’abord poussé Catherine McKenney à expliquer comment son plan de transport en commun pourrait plaire aux personnes qui vivent dans les quartiers de Navan, de Kanata et d’autres zones rurales ainsi qu’aux gens qui vivent dans le centre-ville.

Mon plan de transport vous permettra d’échapper à la circulation. [...] En amenant plus de gens à utiliser le transport en commun, vous amenez plus de gens à sortir du trafic. Cela profite à tout le monde.

Mark Sutcliffe s’en est pris au projet de Catherine McKenney de construire des pistes cyclables qui serait financé par une obligation verte de 250 millions de dollars.

Avec les intérêts, cela va coûter 450 millions de dollars, presqu'un milliard de dollars , a calculé M. Sutcliffe.

Mark Sutcliffe a poursuivi ses attaques contre Catherine McKenney. Photo : Radio-Canada

Il a ajouté que le débat sur le transport en commun doit respecter les résidents des zones rurales. Le candidat a poursuivi en disant que beaucoup de citoyens à qui il a parlé ont décrié l'état des routes de la ville.

Ils trouvent l’état des routes déplorable. Je vais aussi regarder le problème du transport en commun et du train léger. Nous ne pouvons pas nous contenter de faire des pistes cyclables.

De son côté, Nour Kadri a mentionné qu’il examinerait les horaires des transports en commun afin d'optimiser les itinéraires, qu’il désirait aussi améliorer la rétention des chauffeurs et des mécaniciens pour améliorer la fiabilité et augmenter le nombre d'usagers.

Finalement, Bob Chiarelli a parlé de la nécessité pour un nouveau maire et un nouveau conseil municipal de procéder à une évaluation du système.

La police et le convoi

Dans l’un des échanges les plus pointus, Bob Chiarelli a soulevé des inquiétudes devant l’objectif de la Commission de services policiers d’Ottawa d’embaucher un nouveau chef avant la fin du présent mandat du conseil municipal.

Mark Sutcliffe est le seul candidat du quatuor qui soutient cette démarche.

M. Chiarelli et Catherine McKenney ont envoyé une lettre conjointe, mardi, à l’organisme civil de surveillance de la police d’enquêter sur un conflit potentiel causé par Eli El-Chantiry. Ce dernier est un conseiller municipal sortant, mais aussi le chef de la Commission de services policiers d’Ottawa et le coprésident honoraire de la campagne de Mark Sutcliffe.

Bob Chiarelli a parlé de la nécessité pour un nouveau maire et un nouveau conseil municipal de procéder à une évaluation du système. Photo : Radio-Canada

M. El-Chantiry fait pression pour embaucher un nouveau chef avant que le nouveau maire et le nouveau conseil soient en place , a plaidé Bob Chiarelli, qui tente de redevenir maire d’Ottawa après avoir occupé le poste au début des années 2000.

Pendant que le convoi battait son plein au centre-ville d’Ottawa l’hiver dernier, Catherine McKenney n’a pas hésité à descendre dans les rues pour défendre les résidents. Mardi soir, Catherine McKenney a talonné Mark Sutcliffe au sujet d’une chronique qu’il a écrite dans un quotidien d’Ottawa, le 14 février, sur la nécessité de comprendre les manifestants, bien que la citation exacte ne se trouve pas dans le texte.

Inflation et réduction des coûts

L’animateur Omar Dabaghi-Pacheco a demandé à chacun des candidats de choisir un service municipal qu’il protégerait à tout prix.

Bob Chiarelli a dit qu’il protégerait les bénéficiaires de l’aide sociale et les sans-abri. Catherine McKenney a abondé dans le même sens, en voulant mettre fin à l'itinérance chronique.

Nour Kadri a quant à lui assuré qu’il maintiendrait le nombre d’employés de la Ville d’Ottawa. De son côté, Mark Sutcliffe veut supprimer 200 emplois municipaux. Il a aussi l’intention de se soumettre à une révision, ligne par ligne, afin de trouver des économies dans les domaines non essentiels.

Catherine McKenney essaie de se présenter comme une conservatrice fiscale. C’est tout simplement faux , a plaidé M. Sutcliffe en guise de premier crochet.

Catherine McKenney a continué à se défendre face aux attaques de Mark Sutcliffe, le talonnant notamment sur sa liste de donateurs qui n'a toujours pas été publiée. Photo : Radio-Canada

Il a poursuivi en enchaînant les coups à l’égard de cet adversaire qui s'attaque à mon plan fiscal responsable pour détourner l'attention du fait que Catherine [McKenney] est une [personne] dépensière qui ne sera pas capable de maîtriser les dépenses à l'Hôtel de Ville .

Après avoir encaissé ces attaques, Catherine McKenney a répliqué à son tour en défendant son plan. Mes priorités ont toujours été les gens, le transport en commun, le logement et l’action climatique. Nous avons un plan entièrement chiffré, nous avons un plan solide, et nous avons tenu compte de l'inflation dans tout le budget.

Nour Kadri s’est invité à la discussion en critiquant les plans de dépenses des deux favoris dans cette course à la mairie. Il a qualifié celui de Mark Sutcliffe comme n'étant pas progressiste et celui de Catherine McKenney de non pragmatique .

Liste de donateurs et Watson 2.0?

Le troisième mandat du maire sortant Jim Watson a été marqué par un conseil municipal divisé. D’un côté, il y avait le « Watson club », les alliés du maire, et de l’autre, les « outsiders », ses opposants à la voix plus progressistes, comme Catherine McKenney et Mathieu Fleury.

Nour Kadri y a d’ailleurs fait allusion très clairement. Bob Chiarelli et Mark Sutcliffe sont tous deux en compétition à savoir qui sera le Jim Watson 2.0.

Peu connu du public, Nour Kadri n'a pas hésité à prendre sa place lors du débat. Photo : Radio-Canada

Par la suite, M. Sutcliffe a repoussé la suggestion de M. Chiarelli selon laquelle sa campagne avait le soutien des entreprises .

J'ai dit très clairement au début de la campagne que je n'accepterais pas de dons de promoteurs, et je n'ai pas accepté de dons de promoteurs , s’est défendu Mark Sutcliffe, un ancien journaliste habitué des plateaux de télévision.

Nous verrons les chiffres plus tard , a répondu M. Kadri.

Dans la même veine, Catherine McKenney a rappelé la publication récente de sa liste de donateurs, mettant ainsi au défi ses trois rivaux de faire de même. Ce serait plus facile si vous nous montriez simplement votre liste de donateurs.