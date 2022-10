Fonderie Horne : des citoyens mécontents interpellent le ministère de l’Environnement

Tous les citoyens de Rouyn-Noranda qui ont pris la parole lors de la première séance d’information en présentiel organisée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) ont souligné leur mécontentement face au plan proposé par la Fonderie Horne.

Selon les représentants du MELCC , l’objectif de l’exercice est de prendre connaissance des opinions et des préoccupations de la population pour ensuite déterminer les exigences environnementales que Québec imposera à Glencore dans le cadre de la prochaine autorisation ministérielle, attendue en novembre.

La frustration s’est fait ressentir à plusieurs reprises, alors que certains citoyens ont profité de leur temps au micro pour signaler leur mécontentement face à la gestion du gouvernement dans ce dossier.

« On n’a plus confiance, non seulement envers l’entreprise, mais aussi envers nos institutions. Il n’y a pas de volonté politique, il y a du patinage artistique. » — Une citation de Marthe Julien, citoyenne de Rouyn-Noranda

Il y a cinq ans, j’ai découvert que j’étais intoxiquée avec des métaux lourds. Ça fait des années que je suis en traitement. Je ne vous ai pas entendu parler de l’importance de soigner la population de Rouyn-Noranda , a affirmé pour sa part Julie Bonapace, ancienne résidente de Rouyn-Noranda.

Marthe Julien était l'une des nombreuses citoyennes inquiètes qui ont pris la parole lors de la rencontre avec le ministère mardi. Photo : Radio-Canada

Environ 150 personnes ont assisté aux périodes de questions, organisées en après-midi et en soirée. Le ministère a reçu 1210 questionnaires et plus de 45 mémoires depuis le début du processus le 6 septembre dernier.

Ces données serviront à dresser un portrait global de la situation, mais ne représentent pas un référendum sur la fermeture de la fonderie , selon le sous-ministre à l’Environnement, Marc Croteau.

Les droits annuels payés par Glencore suscitent la frustration

La Fonderie Horne n'a payé que 200 000 $ en droits annuels à la province en 2021. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Au début de la séance d’information, les représentants du ministère ont présenté les grandes lignes du Programme de réduction des rejets industriels (PRRI), instauré par le gouvernement québécois en 1988.

Ce programme prévoit, entre autres, l’imposition de droits annuels aux titulaires d’une attestation d’assainissement en milieu industriel, tels que la Fonderie Horne.

Le montant, perçu par le gouvernement chaque année, est calculé notamment en fonction des rejets de contaminants dans l’eau et dans l’air, ainsi que des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation, durant l’année pour laquelle les droits sont exigibles.

Est-ce qu’on sait combien la fonderie paye pour nous empoisonner? a lancé Marta Saenz de la Calzada, une résidente de Rouyn-Noranda.

Selon les représentants du ministère, ce montant s’élevait à environ 200 000 $ en 2021, ce qui a suscité une vague de réactions dans l’assistance.

Ce n’est pas beaucoup pour une compagnie qui fait des milliards de profits chaque année. C’est très frustrant d’entendre ça , a rétorqué Marta Saenz de la Calzada, toujours au micro.

Le ministère prend des engagements

Devant les nombreux cris du cœur lancés par les dizaines de citoyens présents, le sous-ministre Marc Croteau s’est engagé à déposer la recommandation du ministère de l’Environnement d’ici la date prévue, soit le 20 novembre prochain.

« Nous, on va tout faire pour déposer la recommandation à l’intérieur de l’échéancier de novembre, parce qu’une décision doit être prise. Faire perdurer ça serait malsain, donc je tiens à vous dire que vous avez mon engagement. » — Une citation de Marc Croteau, sous-ministre à l’Environnement

Les participants ont aussi interpellé à plusieurs reprises le sous-ministre sur les intrants traités par la Fonderie Horne. Ce dernier affirme que la question sera étudiée par le ministère, à la suite de nombreuses demandes de la part d’Hélène Proteau, sous-ministre adjointe et responsable de la coordination des actions gouvernementales dans ce dossier.

Mme Proteau pousse beaucoup pour qu’on analyse le tout. C’est compliqué, mais ce n’est pas impossible. Dans les 89 attestations d’assainissement, il y a très peu de contrôle sur les intrants, mais plus sur les contaminants émis , précise M Croteau.

Le sous-ministre précise qu’il est difficile d’assurer une surveillance des intrants traités par une industrie. On n’a pas un inspecteur assis devant la porte d’entrée tous les jours , explique-t-il.

Un clivage malsain à Rouyn-Noranda, selon le ministère

Des manifestants ont accueilli la caravane de François Legault à Rouyn-Noranda durant la campagne électorale. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Le clivage, la scission, la division de la communauté, ce n’est pas sain , a répondu le sous-ministre Croteau à une citoyenne mentionnant le fait qu’il est parfois difficile de prendre la parole publiquement, par crainte des représailles.

Plusieurs ont abondé dans le même sens au cours de la soirée, évoquant une division de plus en plus visible au sein de la population.

Staifany Gonthier, citoyenne et porte-parole d’un regroupement de 75 entrepreneurs de Rouyn-Noranda, cosignait dimanche un manifeste réclamant notamment l’atteinte de la norme québécoise de trois nanogrammes d’arsenic par mètre cube d’air dès la prochaine autorisation ministérielle.

Sur 75 petites et moyennes entreprises, seulement 39 désirent s’afficher publiquement en désaccord avec le plan de Glencore. Les autres ont peur des conséquences , explique-t-elle.

Laurie Paquin, installée à Rouyn-Noranda depuis 2016 après y avoir étudié, était quant à elle particulièrement émotive alors qu’elle partageait ses préoccupations.

Cet été, je me suis sentie trahie quand j’ai appris qu’on était plus à risque de développer des cancers et que nos enfants pouvaient naître de façon prématurée , raconte-t-elle, visiblement émue.

Elle a conclu son témoignage en dénonçant la division créée par le gouvernement, voulant que la population doive choisir à quel niveau elle veut être polluée .