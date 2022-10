Grandes-Fourches : un troisième dépassement de coûts qui met en péril la réhabilitation des berges

Ces dépassements sont attribuables à l’ampleur des travaux de décontamination. Le contrat initial de 18,7 M $ est maintenant de 26,6 M$, soit une augmentation de plus de 35 %. Revitaliser, c’est une boîte à surprises, mais on n’a pas le choix d’aller vers cela , a déclaré la mairesse Évelyne Beaudin.

« Si on est sérieux dans le fait de limiter l’étalement urbain, de densifier nos villes, de revitaliser des quartiers non construits, on va vraiment avoir besoin d‘un maximum de soutien au niveau de la décontamination. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

La mairesse Évelyne Beaudin a toutefois affirmé en marge du conseil que le projet ne va pas coûter plus cher aux citoyens . D’autres volets du projet de réhabilitation du secteur seront repoussés à plus tard.

Il y a 6-7 contrats dans l’enveloppe. Celui-là, c’est un des contrats, le plus gros, celui-là vient gruger sur l’enveloppe qui servait aux imprévus et qui servait à la mise en valeur potentielle des berges , a expliqué la mairesse.

La mise en valeur des berges avait suscité beaucoup d’intérêts en 2020. La Ville souhaitait ainsi redonner l’accès aux citoyens à ce secteur historique. Un parc riverain, une place publique et un belvédère étaient notamment envisagés.

« Sincèrement, dans le contexte économique actuel, la remise à l’état naturel des berges était de toute façon un peu remise à plus tard. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke