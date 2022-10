Les élus de Sherbrooke tranchent : aucun assouplissement pour les bandes riveraines

Il était notamment envisagé de réduire la largeur de la bande riveraine de cinq mètres à trois mètres pour ces propriétaires.

Après avoir rencontré différents intervenants, dont les citoyens, les associations de riverains et le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), la Commission de l’environnement et de la mobilité a recommandé de ne pas assouplir la réglementation.

La recommandation a été acceptée par une faible majorité des élus (8 contre 6) réunis en séance du conseil municipal mardi soir. Le vote a toutefois été précédé de débats parfois houleux entre conseillers municipaux. Rappelons qu’en janvier 2022, le conseil municipal avait procédé à un vote indicatif avec un résultat similaire (8 contre 7).

Une décision motivée par le désir de protéger l’environnement

Tous les décideurs qui ont défendu la nécessité de ne pas faire de compromis sur l’enjeu des bandes riveraines ont justifié leur décision par l’importance de protéger l’environnement.

Ils ont cité la recommandation du ministère de l’Environnement [NDLR : recommandation de la Politique de protection des rives et du littoral] d’avoir des bandes riveraines de 15 mètres. Une réduction de cinq à trois mètres serait, selon eux, irresponsables.

Plusieurs experts de la région, dont le professeur à l’Université de Sherbrooke, Robert Leconte, avait également plaidé dans le passé pour la prudence, mentionnant qu’il existait peu d’études sur la performance d’une bande riveraine à trois mètres.

On n’est pas campés sur une position pour être rigide, par manque d’écoute, par manque de sensibilité. Au contraire, on tente de protéger notre territoire, le terrain en l’occurrence de propriétaires qui l’habitent avec des règles basées sur la science , a déclaré la conseillère Laure Letarte-Lavoie.

D’autres élus ont plutôt affirmé que les bénéficies d’une telle décision seraient marginaux et ont qualifié la décision de dogmatique . Ils ont demandé à savoir si la Ville investissait ses énergies à la bonne place. À un moment donné, il faut être raisonnable , a souligné le conseiller Paul Gingues.

« Ce qui est dogmatique, c’est d’aller à l’inverse de la science et non d’écouter ce que les scientifiques nous recommandent de faire. » — Une citation de Évelyne Baudin, mairesse

Des citoyens critiquent le fonctionnement des commissions

La citoyenne Mireille Auray, qui a pris la parole au nom de plusieurs riverains, a dénoncé le processus de consultation de la Commission. Nous étions présents et il n’y a pas eu de discussions autour des propositions que nous avions faites. Les décisions étaient déjà prises , a-t-elle déploré. Elle souligne pourtant avoir proposé des compromis, dont l’ajout de bandes de protection latérales.

Un point de vue partagé par certaines élues, dont Nancy Robichaud et Annie Godbout. Le système dans les commissions n’est pas fait pour qu’il y ait un dialogue. On a trois minutes pour dire notre opinion sur des dossiers, on est pressé comme des citrons , a dénoncé Annie Godbout.

La conseillère Hélène Dauphinais a également suggéré que les discussions aient lieu lors des séances du conseil municipal plutôt que dans les commissions.

« On n’a pas de place pour travailler les dossiers, ça ne fonctionne pas. » — Une citation de Annie Godbout, conseillère municipale

Ces propos ont fait réagir d’autres élus, dont Fernanda Luz, qui est allée jusqu’à accuser Annie Godbout de faire de la désinformation .

Quant à la mairesse Évelyne Beaudin, elle juge que les critiques émanent de conseillers réfractaires aux changements. Il y a des élus qui sont attachés à un ancien fonctionnement, a-t-elle mentionné. Ce qu’on demande aux élus, c’est de s’investir dans les commissions. Ils ne sont pas rémunérés 80 000 $ par année pour travailler une journée semaine.

Les citoyens n’ont pas dit leur dernier mot

La citoyenne Mireille Auray a déclaré à sa sortie du conseil que le groupe de citoyens évaluerait les recours légaux qui s’offrent à eux pour continuer de jouir de l’entièreté de leurs propriétés.